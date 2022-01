Bordalás: "Hay cosas que no quiero hacer públicas porque hay regímenes internos"

Que Bordalás es un técnico exigente no es algo nuevo. Y que como todos los entrenadores exigentes pone especial hincapié en el peso de los futbolistas tampoco. Maxi Gómez se quedaba fuera de la convocatoria para el partido ante el Sevilla supuestamente por exceder el peso permitido por el técnico alicantino.

Preguntado sobre esta circunstancia afirmaba que "los temas internos obviamante no los voy a hacer públicos nunca. Me han dicho que ha salido esa noticia y para nada es así. El jugador puede estar molesto por la no convocatoria, pero yo decido como técnico y sé los motivos por los que no ha estado convocado. Ha estado con el Covid, sin entrenar unos días... son decisiones técnicas.

Y añadía que "hay cosas que no quiero hacerlas públicas porque hay regímenes internos y son decisiones del entrenador. Para mi el tema del peso como otros son importantísimos. No sé porqué ha salido esa noticia ni de donde ha salido ni quien la ha filtrado ni con que objetivo. Imagino que con el objetivo de dañar al equipo porque es un tema que solo conocemos internamente. Yo no voy a desvelar los motivos. Ha salido eso, vale. El compañero hablaba de un kilo y ese es el margen que tienen los jugadores, pueden estar por encima un kilo que estaría convocado. Si fuese ese el motivo... no es real la noticia".

Aunque no ha querido desvelar los motivos, con estas declaraciones lo que se sobrentiende es que Maxi sobrepasaba el peso marcado en más de un kilo.