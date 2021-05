La ATE, un dolor de cabeza para Peter Lim

La plataforma encabezada por Juan Martín Queralt "De Torino a Mestalla" junto al abogado Pablo Delgado y José Ramón García Fuster se han reunido este lunes con Arcadi España, Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Una reunión en la que la plataforma contraria a la gestión de Peter Lim han querido comprobar si desde la Generalitat se está en la misma línea del Ayuntamiento negando la prorroga de la ATE ya vencida al Valencia como asi se ha pedido desde Meriton. Una comprobación que por lo mostrado al termino de la reunión es positiva para "De Torino a Mestalla", que pretende que la Generalitat inicie el expediente para dar por caducada la ATE que rige la construcción del Nuevo Estadio al entender que esta ya ha sido incumplida por varios hitos no atendidos y que por tanto, se debe trasladar la responsabilidad a un máximo accionista que ha abocado al club a una gran pérdida patrimonial considerable.

El abogado Pablo Delgado ha sido claro sobre el incumplimiento de la ATE por parte de Peter Lim, "legalmente la prórroga no es posible desde el momento en que se produce un incumplimiento. Esta mañana ha quedado cerrada la posibilidad de prórroga administrativa", "si Lim no cumple con obligaciones, se exigirá a la administración el embargo de cuentas como a cualquier ciudadano" añadió el abogado. Mientras Juan Martín Queralt apuntó, también, directamente el magnate de Singapur, "tengo aquí, en un portafolios, los incumplimientos del señor Lim. Alcanzan el 80% de los compromisos a los que se comprometió en su día. Una persona que incumple el 80% de sus obligaciones no ha lugar a prórrogas. El asunto se ha terminado".

El día comenzó con las declaraciones de Sandra Gómez, Vicealcaldesa del Ajuntament de Valencia, no recomendando la prorroga que queda en manos de la Generalitat la prórroga o la finalización de la ATE, lo más acertado jurídicamente sabiendo nuestra posición sería no prorrogar la ATE, pero si lo hacen pondríamos dos condicionantes, que avale el promotor el 100% de los compromisos del Ayuntamiento (coste polideportivo) para que si se incumple podamos ejecutar y en el caso del nuevo estadio le pedimos a la Generalitat una garantía especial, lo suficientemente importante en consonancia a lo que hemos pedido con el polideportivo, que avale y garantice la voluntad".