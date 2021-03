Anil Murthy regresa a Valencia

Ya está en Valencia. Anil Murthy ha regresado de su viaje a Singapur y este lunes ha mantenido una reunión "informal" con la plantilla y el entrenador en la Ciudad Deportiva de Paterna tras el ridículo ante el Getafe.

Y este martes está prevista la reunión con Ximo Puig para tratar la prórroga de la ATE que vence este mes de mayo. En caso de no ser prorrogada el Valencia perdería el valor de las parcelas del actual Mestalla cuya tasación está por encima de los 100 millones de euros. Desde el Consistorio ya se ha venido reiterando que no habrá prórroga de no presentar hechos concretos. Está por ver, si como se ha filtrado desde el propio club Anil viene con alguna solución concreta tras su reunión con Peter Lim en Singapur.