València inicia su Capitalidad Verde con el objetivo de liderar el futuro de la sostenibilidad en Europa

El Palau de la Música acoge el próximo jueves la ceremonia de apertura de València Capital Verde Europea 2024. La capitalidad es un hito único que permitirá a la ciudad mostrar su modelo de sostenibilidad, a través de los diversos pilares que conforman la estrategia urbana de València. La alcaldesa, María José Catalá, ejercerá de anfitriona a lo largo de las dos jornadas de debates que albergará el auditorio municipal del paseo de L’Albereda los días 11 y 12 de enero. Un encuentro que dará paso a más de 400 actos previstos a lo largo de este año.

Con la Capitalidad Verde, la ciudad va a liderar durante 2024 el futuro de la sostenibilidad en Europa. Por ello, este año se definirán desde València los retos de la UE para que sus ciudades sean más sostenibles. Además, València se ha marcado que la capitalidad sirva para mejorar la sostenibilidad de la ciudad, como señaló la alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación, ya que “entendemos que la capitalidad no deben ser sólo 366 días de actividades, sino una palanca de cambio para la ciudad, que perdure para que València sea una de las capitales de referencia en materia de sostenibilidad de toda Europa”.

“Vamos a vivir una Capitalidad Verde Europea lejos de ideologías, alejada de radicales y pegada a la ciudadanía, a la ciencia y al sentido común”, ha asegurado la alcaldesa. “No queremos que sea un trofeo en una vitrina sino un movimiento de cambio para la ciudad que traiga políticas de sostenibilidad durante los próximos años”, ha añadido.

En total, son cerca de 400 las actuaciones previstas en el programa para un año, más de una por día. Se iniciará los próximos días 11 y 12 de enero con los actos inaugurales. De los actos organizados a lo largo de todos los meses del año, habrá 30 de ellos que serán eventos centrales y otros 20 eventos amplificadores.

La sesión inicial de la primera jornada tiene un carácter inspirador. Diversos expertos nacionales e internacionales, representantes de las principales alianzas de ciudades, analizarán los cinco ejes temáticos de sostenibilidad urbana que sustentan el programa de València Capital Verde Europea 2024. Así, Pilar Díaz (Paisaje transversal) y Daniela Rizzi (ICLEI) hablarán sobre naturaleza y biodiversidad; Julio Lumbreras (Universidad Politécnica de Madrid) y Claire Roumet (Energy Cities) lo harán sobre misión climática; Francesc Arechavala (IDOM) y Juan Caballero (Eurocities) debatirán sobre espacio público y movilidad; José María García Álvarez-Coque (Universitat Politècnica de València) y Bea Jacoste (KM ZERO Food Innovation Hub), lo harán sobre huerta y alimentación; mientras que sobre el ámbito de alianzas, participación y gobernanza, intervendrán Bernabé Aldeguer Cerdá (Universitat de València) y Gianluca Ferraro (Centre for Blue Governance university of Porstmouth National).

De esta manera, Europa volverá su mirada hacia el núcleo emprendedor de la Marina, el lecho verde del antiguo cauce del Turia, la fértil huerta de la Vega de València, el patrimonio universal de los humedales de L’Albufera, los enclaves verdes urbanos del Parque Central y el de Cabecera y las decenas de jardines que pueblan la ciudad.

En la sala Joaquín Rodrigo del Palau también se escucharán, en la jornada del día 11, a las 12.30 horas, las voces de los representantes de las anteriores Capitales Verdes Europeas, quienes detallarán los principales éxitos y barreras en la implementación de sus políticas de sostenibilidad urbana. Está prevista la participación de la alcaldesa María José Catalá, Vladimir Svet (Tallin), Niko Kyynarainen (Lahti), Andrius Grigonis (Vilna), Simone Raskob (Essen), Pascual Borja (Vitoria) y Peter Dermol (Velenje).

Será en la sesión vespertina del jueves cuando intervengan los alcaldes y alcaldesas de municipios del área metropolitana, que comparten históricamente con València la tierra y el marjal de L’Horta y L’Albufera. Los munícipes valencianos presentarán sus proyectos ligados a la sostenibilidad urbana.

Tras las conclusiones de los intervinientes y un paseo guiado por el lecho del viejo Turia, las actividades del jueves día 11 se cerrarán con el concierto ‘Los Sonidos de la Naturaleza’ en la Sala José Iturbi, un espectáculo piromusical y una cena en el vestíbulo del Palau de la Música.

Segunda jornada

Las sesiones del viernes 12 tendrán un carácter más técnico con la participación de destacados expertos de la Red de Capitales Verdes Europeas (EGCN: European Green Capital Network), que intercambiarán experiencias sobre los retos en los ámbitos de naturaleza y biodiversidad urbana y metropolitana, huerta y alimentación sostenible, así como espacio público, movilidad y misión climática.

Una mesa redonda de Ciudades Misión con representantes de Valladolid, Zaragoza, Vitoria, Madrid, Klagenfurt, Mannheim, Cluj-Napoca y el discurso inspiracional de Patrick Child, director general adjunto de Medio Ambiente de la Comisión Europea, cerrarán las dos jornadas de debate en torno al estreno oficial de la ciudad de València como Capital Verde Europea 2024.

Actividades todo el año

Entre las actuaciones, está prevista la Cities Mission Conference 2024 de la Comisión Europea. Se trata de una conferencia de máximo nivel internacional sobre el clima, que cada año reúne a representantes de alto nivel a escala local, nacional y de la UE para continuar avanzando en el camino de las ciudades hacia la neutralidad climática.

Esta edición reunirá a las 112 Ciudades Misión, entre otras, y se va a hacer extensible esta invitación y compromiso a otras redes comunes, como la de las Ciudades Europeas Verdes. En el evento, que tendrá lugar en junio, se elaborará un decálogo de compromisos, la Carta Verde València 2024, en forma de manifiesto.

València quiere aprovechar el prestigioso galardón medioambiental para convertirse en una potente marca turística de impacto internacional, asociada a valores como el turismo de calidad, la alimentación sostenible y la excelencia de las infraestructuras verdes.

“Convertir a l’Albufera en Reserva de la Biosfera es uno de los retos y para ello, además de los recursos, vamos a trabajar en clave institucional para conseguir el apoyo que se requiere de los 13 municipios de l’Horta y La Ribera que tienen el privilegio de estar junto a este enclave natural único a nivel internacional”, ha resaltado María José Catalá.