“Regresa a los 80”, el nuevo musical de verano del Flumen  

La terraza de verano del Teatro Flumen se convierte en el nuevo escenario del próximo musical ‘Regresa a los 80’. El homenaje se hace a través de la historia de un grupo de amigos que decide organizar una fiesta de cumpleaños ochentera al tío de uno de ellos. Esta celebración supondrá un reencuentro con los recuerdos de la época, además del rescate de los complementos de los ochenta más emblemáticos.

¿Y qué mejor forma de viajar al pasado que escuchando sus canciones? Por ello, el relato llevará a que, tanto los personajes como el público, bailen y canten sin parar a ritmo de ‘Cuando brille el sol’, ‘It’s raining men’, ‘Sufre mamón’ o ‘Wake me up before you go go’, entre otras. Estas melodías harán de cada actuación una verdadera fiesta.

El elenco que pone voz a estas canciones está compuesto por jóvenes profesionales en el mundo de la interpretación y el canto. Las chicas del musical son Thais Marín, Paula Yuste, Marta Seguí y Mireia Chambó; y los chicos son Dani Saiz, Javier Barbié, Yeray Varo, Kevin Villar y Dani Vázquez. Siempre con la ayuda de la coach vocal Vanessa Gil y bajo la dirección musical de Carlos Mansa.

La productora Saga Producciones ha trabajado porque ‘Regresa a los 80’ sea una vuelta real a la época. Más allá del contexto de la historia y la escenografía sobre las tablas, la terraza Flumen estará completamente ambientada y decorada de la década: máquinas de arcade, un auto de choque o un photocall sobre E.T. son algunos de los elementos con los que los espectadores creerán haber regresado a estos años locos.

Y por si eso fuera poco, la Terraza contará con servicio de cafetería antes, durante o después del espectáculo. De jueves a sábado a las 22:00 h, la Terraza Flumen te espera para disfrutar de un viaje a los 80