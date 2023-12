Natalia Garrido: “Los conflictos de lindes en España, que son muchísimos, necesitan de la intervención de un geómetra experto”

En el espacio de hoy de “Te lo cuenta la Universitat Politècnica de València”, la catedrática de la UPV, Nuria Lloret Romero, ha invitado a Natalia Garrido Villén para aclarar las dudas más frecuentes sobre qué son y cuál es la utilidad de la geodesia, la cartografía y la topografía.

Natalia Garrido Villén

Profesora Permanente laboral en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica,

Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica De València.

Doctora Ingeniera en Geodesia y Cartografía e Ingeniera Técnica en Topografía.

Actualmente Subdirectora de Relaciones Exteriores y Empleo de la ETSIGCT. Directora

del Máster de Formación Permanente en Geometrías Jurídicas y del Aula de Geometrías

Jurídicas.

Imparte docencia en las asignaturas: Ajuste de observaciones, Geodesia espacial,

Métodos topográficos y Posicionamiento.

Su actividad investigadora se centra en GNSS y, sobre todo, Geometrías Jurídicas

(Delimitación Inmobiliaria). Con respecto a este último tema, ha publicado los libros:

- Manual técnico y jurídico de delimitación inmobiliaria

- Pericias de las geometrías jurídicas

- La prueba pericial en la delimitación de la propiedad inmobiliaria

Imparte, además, el curso DELIMITACIÓN INMOBILIARIA, GEORREFERENCIACIÓN, CATASTRO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y JUZGADOS, desde 2017 en el Centro de Formación Permanente de la UPV.

Ha publicado varios artículos en revistas:

- Mediation as an alternative to litigation in Spain. Application to property

boundary disputes

- Estudio y análisis de la representación de la línea límite de término municipal

según diversas cartografías en la Albufera de Valencia

- Jurisdictional boundaries in Spain, survey and marking of boundaries in Teruel

- Land surveyors as expert witnesses in real estate litigation matters in Spain