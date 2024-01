Nace 'Mipisitoimposible', la plataforma que denuncia en redes los alquileres abusivos

"Una familia me escribió porque no podía permitirse pagar un alquiler en Valencia. También me ha escrito una joven que quiere vivir en Valencia, su ciudad, pero no puede por los precios abusivos del alquiler".

Son algunos de los testimonios que ha recogido Lara Aragonés en su plataforma 'Mipisitoimposible' en Instagram. Poco a poco va ganando popularidad porque recoge diferentes testimonios de ciudadanos y una comparativa de precios de alquileres de los barrios de Valencia.

Lara denuncia a través de la red social los precios abusivos de los alquileres al igual que otras plataformas vecinales que intentan frenar la situación. Por ello, este sábado tendrá una reunión con 'la Mataobras', más centrada en apartamentos turísticos, para analizar la situación.