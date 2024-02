Manon, la obra maestra del ballet moderno, en directo desde Londres a cines de Valencia

El trágico y romántico ballet Manon, de Kenneth MacMillan, llegará el 7 de febrero, a tres localidades de la provincia valenciana, en directo desde Londres. Valencia (Yelmo Cines Campanar y Cines Lys), Paterna (Kinepolis Valencia) y Alzira (Kinepolis) acogerán a las 20:15 h. (hora local) la emisión, vía satélite, desde la Royal Opera House. También se retransmitirá a 128 cines de España, así como a más de 950 cines de 21 países.

Los bailarines principales del Royal Ballet,Natalia Osipova (como Manon) y Reece Clarke (como Des Grieux), encabezan un convincente reparto en el que también figuran Alexander Campbell, Mayara Magri y Gary Avis (El reparto puede variar), que darán vida a la expresiva y apasionada coreografía de MacMillan, a través de la conmovedora música del francés Jules Massenet, incluyendo su famosa Elegia como el tema para los amantes.

Para esta obra maestra del ballet moderno, MacMillan se inspiró en la famosa novela del siglo XVIII del escritor Abbé Prévost. Capta perfectamente el conflicto de Manon entre su amor por Des Grieux y su necesidad de lujos, y utiliza a la Compañía al completo para recrear el complejo retrato de la vida en la alta sociedad parisina y la miseria imperante en la colonia penal de Nueva Orleans.

MacMillan encarna en esta adaptación su profundo conocimiento de la psicología humana. Su dominio de la coreografía se refleja magistralmente en los duetos apasionados de la pareja protagonista, consumida por un deseo visceral. Las dificultades de la heroína para escapar de la pobreza convierten a Manon en uno de los ballets más dramáticos y desgarradores.

Los evocadores diseños de Nicholas Georgiadis intensifican el drama, yuxtaponiendo los orígenes humildes de Manon con la suntuosidad del mundo al que la joven aspira. La Temporada 2023/24 de la Royal Opera House celebra el centenario del pintor, escenógrafo y diseñador de vestuario griego.

La obra, representa el amor poderoso y obsesivo entre Des Grieux (Reece Clarke) y Manon (Natalia Osipova). Cuando se conocen por primera vez, esta es vendida al mejor postor por su hermano, Lescaut (Ryochi Hirano). Des Grieux y Manon huyen a París, pero ella es seducida por Monsieur G.M. (Gary Avis) quién le incita a dejar a su amor por una vida llena de lujos. Animada por Lescaut, Des Grieux le engaña a las cartas, en un desesperado intento de ganar la fortuna de Monsieur G.M. para él, pero le pillan.

Des Grieux y Manon huyen al apartamento de ella donde Monsieur G.M. le encuentra. Manon es arrestada por prostitución. En un dramático acto final ubicado en Nueva Orleans, donde Manon ha sido deportada, Des Grieux salva a Manon del acoso sexual de su Gaoler y la pareja escapa. Pero está cansada y enferma, muere de un ataque al corazón en los brazos de Des Grieux, en la última escena en el desierto de Louissiana.

Manon, el ballet que fusiona el drama apasionado con la expresión artística, transporta al público a través de una cautivadora narrativa de amor y sacrificio en la prestigiosa Royal Opera House. La emisión dura 195 minutos con dos intermedios y está distribuida en España por Versión Digital.

Sinopsis corta de Manon

Incapaz de elegir entre el deseo de una suntuosa vida de lujo y la devoción por Des Grieux, su verdadero amor, la frívola y caprichosa Manon pagará con su vida el precio de sus actos.

The Royal Ballet

Bajo la dirección de Kevin O’Hare, The Royal Ballet une tradición e innovación en actuaciones de clase mundial y es una fuerza impulsora en el desarrollo del ballet como arte. Con sede en The Royal Opera House, Covent Garden, reúne a los bailarines más dinámicos y versátiles de la actualidad con una orquesta icónica y los principales coreógrafos, compositores, directores y equipos

creativos para compartir experiencias teatrales impresionantes con diversas audiencias en todo el mundo. El extenso repertorio de la compañía abarca los clásicos del siglo XIX, el legado singular de las obras del coreógrafo fundador Frederick Ashton y el coreógrafo principal Kenneth MacMillan, ejemplo de trabajo de los coreógrafos de hoy, incluido el coreógrafo residente Wayne McGregor y el asociado artístico Christopher Wheeldon, y la programación audaz y complementaria en el Teatro Linbury. Los coreógrafos invitados Cathy Marston, Crystal Pite, Twyla Tharp, Pam Tanowitz, Hofesh Schecter y Sidi Larbi Cherkaoui también han creado trabajos para la compañía.

The Royal Opera

The Royal Opera, bajo la dirección artística de Antonio Pappano, director musical, y Oliver Mears, director de ópera, es una de las compañías de ópera más importantes del mundo. Con sede en el icónico teatro Covent Garden, es famosa tanto por sus destacadas actuaciones de ópera tradicional como por encargar nuevas obras de los principales compositores de ópera de la actualidad, como George Benjamin, Harrison Birtwistle, Mark-Anthony Turnage y Thomas Adès.

The Royal Opera House

Hogar de The Royal Ballet, The Royal Opera y la Orquesta de la Royal Opera House, The Royal Opera House reúne a los artistas más extraordinarios del mundo en eventos y actuaciones en vivo, que emocionan y transportan al público a otros mundos. Sus teatros se encuentran en el Covent Garden de Londres, pero se puede disfrutar de su trabajo en todo el mundo a través de asociaciones de gira, programas de cine, proyecciones gratuitas al aire libre, radio, televisión y transmisión en vivo.