El espectáculo musical "My way: El legado de Sinatra" por primera vez en España en el Teatro Olympia

Los amantes de la buena música tienen una cita ineludible este verano con el espectáculo musical My Way: El legado de Sinatra, un concierto muy especial que rinde reconocimiento a la gran voz del siglo XX, Frank Sinatra, dirigido y producido por el crooner español Javier Botella, quien cuenta con la colaboración especial de Dómisol Sisters.

La fecha será el miércoles 6 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Olympia de València con una puesta en escena que no dejará indiferente al público. “My Way: El legado de Sinatra no es un musical al uso porque no se interpreta una dramatización entre números, sino ‘un espectáculo musical’ que incluye 20 temas en directo respaldados por el audiovisual, con la proyección de vídeos en una gran pantalla en el escenario sobre la vida y obra de Frank Sinatra, así como de otros protagonistas de la época”, explica el artista Javier Botella.

El concierto revivirá éxitos como ‘New York, New York’, ‘Fly Me to the Moon’, ‘Strangers in the Night’ o ‘My Way’, que da título al show y se considera la canción más versionada de la historia. La voz aterciopelada de Javier Botella y el grupo Dómisol Sisters acompañarán con sus armónicas voces la interpretación de un repertorio selecto de 20 temas.

Asimismo, al show se suma una banda de músicos en el escenario, dirigidos por Eduard Marquina-Selfa al piano y acompañado por César Cortés al contrabajo, Tico Porcar a la batería y Fede Crespo a la trompeta. Además, el espectáculo contará con una pareja de baile y algunos invitados excepcionales del panorama nacional como Miguel Ángel Escrivá (líder de Santero y los Muchachos) para transportar a los espectadores a los mejores años del swing.