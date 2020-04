Puig ofrece un gran acuerdo a la oposición para afrontar la crisis del coronavirus

Durante su intervención ante la Diputación Permanente de Les Corts, la primera desde el estado de alarma, para informar de las actuaciones del Consell frente a la pandemia, Puig ha señalado que la perspectiva histórica, probablemente, ayudará a conocer cuándo, cómo, en qué y por qué no anticiparon el alcance de este desastre, pero ha considerado que ahora, "en medio de la crisis sanitaria, no es el momento de centrarnos en esa valoración".



Por este motivo ha pedido "un gran acuerdo valenciano" para superar la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus, que implique a "todos los agentes involucrados en la prosperidad" de la Comunitat Valenciana.



En este sentido ha agradecido la "actitud constructiva a lo largo de este mes crítico" de los síndicos parlamentarios, especialmente, de los de la oposición.



El president ha defendido que la Comunitat Valenciana necesita superar el período de confinamiento a partir del 9 de mayo y volver, progresivamente, a la nueva normalidad, con la mayor apertura posible y sin correr riesgos para la salud, porque, según ha dicho, "el confinamiento total también tiene un elevado coste".



Ha reivindicado el derecho de la Comunitat Valenciana a "adaptar el post-confinamiento a la su realidad particular" y ha destacado que una comisión abierta de 13 expertos en áreas cruciales de esta pandemia "ya está aportando ideas para la vía valenciana" de esta transición.



Se trata, según Puig, de reconocidos profesionales de epidemiología, microbiología, big data, psiquiatría, química o geografía, que "ya están diseñando la salida que se ha de tomar" en la Comunitat, pues, según ha afirmado, "no todos hemos de salir igual".



"En esta cuestión, como en tantas otras, el centralismo y la uniformización no son ni inteligentes ni eficientes", ha señalado, y ha dicho que aunque la unidad de acción ha sido positiva y hay que reafirmarla, también hay que descentralizar la gestión por autonomías y, dentro de éstas, por territorios locales.



En una comparecencia en la que repasado toda las medidas sanitarias, económicas y sociales llevadas a cabo para hacer frente al coronavirus, Puig ha pedido un gran acuerdo porque si en este momento "dramático" y de "impasse crucial para la vida" de los ciudadanos "no somos capaces de huir del partidismo y actuar desde la institucionalidad y la responsabilidad ¿cuándo será posible?", ha preguntado.



"No hay ha atajos a la democracia, ni la institucionalidad es nunca un obstáculo. Que nadie sienta esa tentación en estos tiempos convulsos, porque la historia nos muestra dónde desemboca ese camino", ha advertido Puig.