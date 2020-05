Puig: "No presentaremos nuevo plan hasta que el gobierno no diga claramente qué criterios exige"

Entrevista en La Sexta

El president de la Generalitat, Ximo Puig, confía en que la Comuntiat pueda pasar la semana que viene a la Fase 1 de la desescalada, después de que el gobierno ha rechazado ese avance para 14 de los 24 departamentos de salud de la Comunitat. No obstante, el President asegura que no presentarán una nueva propuesta al Ministerio hasta que Sanidad no deje claros los criterios que exigen.