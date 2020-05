Oltra, sobre las discrepancias nacionales PSOE-Podemos-Compromís: "El ruido de Madrid no llega al Botànic"

Oltra ha asegurado que la diferencia de opiniones "no tiene que ser sinónimo de división", sino que puede ser "hasta saludable", pues "todo el mundo te puede enseñar algo en esta vida".







En este sentido, ha defendido que los gobiernos plurales, como el valenciano, "aprenden a buscar el punto de encuentro", a acordar, a hablar y a escucharse, algo que echa en falta en la política, donde "se habla mucho y se escucha poco".







Oltra ha reprochado que la oposición nivel nacional esté basando su acción en esta crisis en "hacer ruido", en lugar tener "una actitud más propositiva y más responsable".







Sobre el acuerdo del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral, ha recordado que esa derogación estaba en la hoja de ruta del acuerdo de gobierno del PSOE y Podemos, y entiende que su materialización irá en el sentido de proteger debidamente a los trabajadores por ser la parte más débil de una relación laboral.







Oltra ha considerado que los trabajadores "no pueden ser, otra vez, los que paguen las consecuencias de una crisis, como pasó en 2008", y ha afirmado que esa es la premisa con la que ha trabajado siempre el Consell, y especialmente, durante estos meses de pandemia.







Preguntada por el hecho de que ese acuerdo incluya también aumentar la capacidad de gasto de las administraciones vasca y navarra, la vicepresidenta ha señalado que ese acuerdo debe afectar a todo el territorio español, ya que "si se cambia una norma, es para todo el territorio".







Si no, ha dicho, "sería un acto arbitrario" y tendría "poco encaje", ya que la ley afecta a todo el mundo.







Preguntada por el reparto del fondo estatal no reembolsable de 16.000 millones a las autonomías, la vicepresidenta ha señalado que siguen las negociaciones y que desde el Consell confían en que el peso poblacional y el impacto económico de la pandemia sean tenidos en cuenta a la hora del reparto.







En este sentido, esperan que la Comunitat Valenciana reciba los fondos que necesita, pues esta autonomía "debe encarar la reconstrucción con una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media de España", lo que la sitúa en "una en posición de desventaja".







Eso unido a la infrafinaciación que padece esta comunidad, ha dicho Oltra, evidencia que la postura del Consell "está justificada" y que la Comunitat necesita "una financiación justa y unas inversiones acordes al peso poblacional", y que cuando hay fondos como este, se deben tener en cuenta "las desventajas de partida" que tiene.







Oltra se ha mostrado confiada y esperanzada en que estos criterios se tengan en cuenta a la hora de repartir el fondo estatal, porque desde el Gobierno valenciano están "ocupados en que eso pase".