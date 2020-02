Miles de agricultores y cientos de tractores salen a la calle para reclamar medidas urgentes para el sector agrario

Entre las medidas urgentes consideran que es necesaria una ley que favorezca precios justos, que se persiga la venta a pérdidas o controles fitosanitarios más exigentes. Los sindicatos agrarios han calificado de histórica la manifestación y que consideran puede suponer un punto de inflexión a la hora de que se puedan adoptar cambios que beneficien al sector de cara al futuro.

Muchos de los asistentes han reconocido que la situación por la que están pasando es crítica y de no haber cambios se verán abocados a abandonar el campo. En la actualidad el sector agrario genera el veinte por ciento del valor de las exportaciones y no entienden que los productores no obtengan beneficios suficientes para subsistir. En ese sentido tanto el secretario general de La Unió de Llauradors Carles Peris como el presidente de AVA –Asaja Cristobal Aguado exigen a los políticos que las decisiones vayan en buena dirección.

Insisten en que es necesario salvaguardar cuanto antes el sector primario.La manifestación ha concluido frente a las puertas de la Delegación del Gobierno en la Comunitat donde han entregado un documento con sus reivindicaciones.