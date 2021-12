El MICOF lamenta que se esté especulando con los precios de los test de antígenos

La alta demanda de test de antígenos ha provocado que los precios se disparen hasta los 10 o 12 euros cuando el precio habitual estaba entorno a los 5 euros de media. Desde este viernes también se pueden adquirir los test profesionales.

Unos test con las mismas características que los no profesionales con la diferencia que no se venden de forma unitaria si no en cajas de veinte a cincuenta unidades. Según Francisco Albanell, miembro de la Comisión de Seguimiento de Coronavirus del MICOF, la rápida evolución de los contagios ha disparado la demanda.

Reconoce que los precios de los test están disparados debido a la escasez de estos. Una situación con la que asegura Albanell están especulando algunos distribuidores. Reitera que la eficacia y la forma de utilizar los test profesionales es la misma que los test que se venden de forma unitaria. Confía en que la demanda tienda a estabilizarse.

Comprar los necesarios

Desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) su presidente Fernando Moner lamenta que se castigue los intentos de los ciudadanos por protegerse con una subida de precios de los test en estos momentos en que los contagios están al alza. Recomienda no hacer un acopio excesivo.

Recuerda que en algunos países se están facilitando de forma gratuita por ser una herramienta útil de prevención.