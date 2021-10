La entente Oltra-Díaz remueve a la izquierda: “Dentro de su ámbito, cada uno hace lo que cree”

Durante los últimos años y, especialmente, desde la llegada de Unides Podem al escenario político valenciano y nacional, varios han sido los intentos por parte de las diferentes formaciones políticas de izquierda de sumar fuerzas para concurrir con una candidatura conjunta a unos comicios electorales. Si bien no se prevé la celebración de elecciones próximamente y a pesar del fracaso de esa serie de ententes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, quiere volver a intentarlo o, al menos, sentar a diferentes lideresas de la izquierda estatal, autonómica y local española a debatir esta misma cuestión. Una reunión que se celebraría antes de Fin de Año y que contaría con la asistencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

“Somos diferentes liderazgos femeninos en diferentes territorios, en diferentes ámbitos de gestión pública, que simplemente vamos a sentarnos a escucharnos, a hablar de ideas”, ha explicado quien es la cara más mediática de Compromís en declaraciones ante los medios de comunicación tras el revuelo suscitado por este anuncio. Ahora bien, Mónica Oltra ha querido resaltar que este encuentro de las izquierdas no tiene, de momento, el objetivo de crear una plataforma electoral. “Esta es la cuestión y lo que venga después no lo sé”, ha zanjado la vicepresidenta del Consell.

Compromís da luz verde al encuentro

El camino hacia la creación de esa posible plataforma electoral de izquierdas o, al menos, su debate entre Oltra, Díaz y Colau podría encontrar su primer escollo, precisamente, en el seno de la Coalición Compromís, integrada por Iniciativa del Poble Valencià, Més Compromís y Els Verds. A modo de ejemplo, mientras que la vicepresidenta Oltra forma parte de la primera de las formaciones, el síndic de la coalición en Les Corts, Fran Ferri, pertenece a la segunda de ellas.

En este mismo sentido, Ferri ha destacado la autonomía con que Mónica Oltra cuenta para establecer cauces de diálogo como el recientemente planteado a nivel nacional. “Dentro de su ámbito, cada uno hace lo que ve correspondiente en un proceso congresual. Yo creo que es un debate de ideas y forma parte de un proceso congresual como el que tuvimos en Més Compromís, en nuestro caso”, ha analizado Ferri a las puertas de la Junta de Síndics, celebrada hoy en el Parlamento valenciano.

Ahora bien, el síndic de la formación en Les Corts ha querido igualmente reivindicar el destacado papel que la coalición tiene en el actual escenario político valenciano. “El proyecto de Compromís es un proyecto que está centrado en nuestro país, que está centrado en trabajar para mejorar la vida de los valencianos y las valencianas”, ha resaltado Ferri. Compromís es, junto con el PSPV-PSOE y Unides Podem, una de las tres patas que sustenta la actual Generalitat.

Unides Podem opta por no valorar

Un segundo escollo con que podría encontrarse esa posible plataforma electoral de izquierdas podría tratarse del encaje con Unides Podem, fuerza hegemónica en estos momentos del perfil electoral que podrían buscar Oltra, Díaz y Colau. Sin ir más lejos, las tres lideresas enmarcan este encuentro en una reunión “sin siglas”. En este mismo sentido, la síndica de los ‘morados’ en Les Corts, Pilar Lima, ha declinado entrar a valorar la reunión entre las tres dirigentes. “Esto lo han convocado compañeras de otras formaciones políticas. Nuestro total respeto pero nosotras no vamos a comentar nada al respecto”, ha afirmado Lima.

En cualquier caso, la síndica de Unides Podem en el Parlamento valenciano sí ha querido mostrar públicamente su espaldarazo a Yolanda Díaz, designada por Pablo Iglesias como futurible candidata de su formación a la Presidencia del Gobierno. “Evidentemente, Yolanda Díaz nos representa. Es nuestra apuesta para realizar un frente amplio y, en el ADN de Podemos, están las confluencias y las alianzas”, ha añadido Pilar Lima.

El PSPV-PSOE habla de “normalidad democrática”

En relación con la tercera pata del Govern del Botànic, el PSPV-PSOE ha acogido satisfactoriamente este anuncio y, más concretamente, su síndic en Les Corts, Manolo Mata, lo enmarca en la normalidad democrática. “Cuando la gente habla y no se insulta y llegan a acuerdos, eso es la democracia. Nosotros tenemos una relación privilegiada del president Puig con Pedro Sánchez y ojalá también tengamos una relación privilegiada entre Yolanda [Díaz] y Mónica [Oltra]”, ha analizado Mata a las puertas de la citada Junta de Síndics de esta mañana. “Será el momento más valenciano del mundo, que tengamos relación de privilegio con el Gobierno de España en todos los ámbitos”, ha augurado el dirigente socialista.

La oposición muestra sus reticencias

La oposición parlamentaria valenciana no ha acogido positivamente esta reunión o, cuanto menos, valora con ciertas reticencias el encuentro entre Mónica Oltra, Yolanda Díaz y Ada Colau. “A mí, me sorprende mucho que Yolanda Díaz se busque una compañera de viaje como Mónica Oltra”, ha criticado duramente la síndica del PP en Les Corts, María José Catalá. “Lo digo porque, tan feminista que es ella, es sorprendente que vaya de la mano de Mónica Oltra que, durante los últimos meses, de feminista, poco. Hemos vivido un caso muy serio vinculado con una menor tutelada y no ha salido ni a defenderla ni a protegerla. ¡Ella sabrá!”, ha espetado la dirigente ‘popular’ en referencia a la entente entre Oltra y Díaz.

Por su parte, Ciudadanos ha pedido a la vicepresidenta del Consell que este encuentro permita mantener su atención sobre sus responsabilidades en la Generalitat como, además de vicepresidenta, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. “Lo que nos preocupa es que esa necesidad de visibilización que parece que hay por parte de Mónica Oltra durante los últimos días con estas reuniones perjudique la gestión del Botànic y que perjudique a los valencianos”, ha razonado la síndica de la formación ‘naranja’, Ruth Merino.