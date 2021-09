La Comunitat alcanza un 80% de ocupación en agosto y supera las previsiones iniciales

Las últimas semanas de este mes de septiembre supondrán el fin de la segunda temporada turística estival en tiempos de pandemia. Se ha tratado de un verano marcado, nuevamente, por medidas de contención del COVID-19 como la limitación de aforos en los espacios de hostelería, las restricciones de movilidad a nivel internacional o la reducción de horarios en sectores como el ocio nocturno. Sin embargo, el avance de la campaña de vacunación o la confianza en el sector turístico han posibilitado superar las previsiones iniciales de ocupación que la secretaría autonómica de Turismo de la Comunitat había realizado en junio.

Una serie de cifras que auguraban la visita de hasta dos millones de turistas extranjeros a nuestra autonomía – el doble que en el primer verano de la pandemia – y de hasta siete millones de turistas nacionales – 500.000 más que en la campaña turística del año anterior –. A punto de cerrar la presente temporada estival, Turisme Comunitat Valenciana cifra en un 132% el incremento del número de pernoctaciones de turismo nacional en nuestro territorio durante el mes de julio y, además, señala una ocupación del 79,9% de los hoteles abiertos en agosto en la Comunitat.

“Agosto se ha comportado como un mes de agosto”, ha afirmado el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, en referencia a las cifras de ocupación positivas, que recuerdan a la época anterior al estallido del COVID-19. “Y a estas alturas del mes de septiembre, me atrevo a decir que continuará remontando el resultado final”, ha anunciado Colomer en una comparecencia en Les Corts. “Nuestro pronóstico incial [para septiembre] era de alrededor de un 60% de ocupación y todo parece indicar que, en el cuarto trimestre en el que estamos, todo está listo para la vuelta gradual del turismo”, ha anticipado el secretario autonómico de Turismo.

Recuperación económica del sector

En cualquier caso, Francesc Colomer ha querido acompañar sus muestras de optimismo con “prudencia” y “ganas de luchar” con el objetivo de recuperar el terreno perdido por el sector turístico valenciano durante los últimos meses. De esta manera, el secretario autonómico de Turismo ha anunciado, además, que el sector turístico de la Comunitat recibirá 150.000.000 de euros procedentes de los fondos europeos post-COVID ‘Next Generation EU’. Unos ingresos que, según ha señalado Colomer, se destinarán a la recuperación del sector hasta el año 2023.

Escepticismo hacia una posible tasa turística

A la reciente negativa desde Sevilla del president de la Generalitat, Ximo Puig, a la posible aplicación de una tasa turística en la Comunitat, se ha sumado asimismo el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer. “Yo no soy partidario de la tasa”, ha zanjado Colomer. “Al contrario, creo que el turismo es una bendición, es un Derecho Humano”, ha afirmado en su intervención en el Parlamento valenciano. “El turismo es un sector sistémico. Gravar solo el alojamiento siempre me ha perturbado. Me parece que es una mirada superficial y muy injusta y, en el año de la pandemia, me parece especialmente inoportuno”, ha concluido el secretario autonómico de Turismo.