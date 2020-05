Cantó: "La comunicación con Puig está rota. Solo la oposición está por la reconstrucción"

"Por nosotros no va a quedar", ha afirmado en una rueda de prensa por videoconferencia Cantó, quien ha asegurado que el Gobierno valenciano "no está por la labor" de llegar a acuerdos por la reconstrucción de la Comunitat tras la crisis del coronavirus, por mucho que hablen de que quieren pactar.



Además, ha considerado que hay un "nerviosismo añadido", y es que, si bien al PSPV "le incomoda un poco" trabajar con la oposición, Compromís y Podem están "radicalmente en contra" de hacerlo, porque tienen "mucho miedo" de "perder sus poltronas" y "dinamitan cualquier trabajo conjunto".



"Siempre he dicho que unos Gobiernos de concentración, aquí en la Comunitat también, seguro que saldríamos mucho mejor de esta crisis que con los antivacunas de la economía que son Podem y Compromís", ha agregado.



Cantó le ha recordado al president de la Generalitat, Ximo Puig, que Ciudadanos "está de interlocutor" con el Gobierno central y puede "ayudar" a la Comunitat Valenciana, por lo que ha explicitado las "ganas de colaborar" de esta formación, y ha lamentado que su comunicación con el president no sea la misma que antes.



"De unos días a esta parte, la comunicación se ha cortado", ha aseverado Cantó, quien lo ha atribuido a que el Consell se ha dado cuenta del "ridículo" que ha supuesto que el Gobierno central les haya "desautorizado" en el pase de fase de la desescalada sin motivos "transparentes", sino por una decisión "política".



El síndic de Cs ha afirmado que no le preocupa qué partido presida la comisión parlamentaria de reconstrucción, algo que parece que "le apetece mucho" al presidente de Les Corts, Enric Morera, sino que le preocupa el contenido y que esté toda la oposición en la Mesa de este órgano, incluido Vox.



Cantó ha pedido que esta comisión se reúna todas las semanas -incluso dos veces por semana en alguna ocasión-, y ha mostrado su temor de que los tres partidos que sustentan al Consell intenten "controlarla".



El síndic de Cs ha reclamado asimismo que se celebren dos plenos al mes, para que el Consell se someta al control de la oposición en Les Corts al menos como hasta ahora, porque es "impresentable que se escondan" y que el president haya dejado de mantener las reuniones semanales con los síndics.



Según ha señalado, con las fases de la desescalada se ha demostrado que hay españoles "de primera y de segunda", y "a algunos del norte de nuevo con los cuponazos se les dio un fasazo" y se les permitió avanzar.



Además, ha instado a Puig y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a dejar de "escenficiar supuestas peleítas y rabietas", a "tragarse su orgullo" y pedir de nuevo el pase a la fase 1, pues hay sectores que han sufrido "un golpe brutal".