El PP calienta motores para su vuelta a la Plaza de Toros: “La Comunitat no soporta a Puig y Ribó”

El Partido Popular celebra durante esta semana su Convención Nacional que, de la mano del eslogan “Creemos”, concluirá el próximo fin de semana en la Plaza de Toros de València. Se trata, sin lugar a dudas, de un espacio con un enorme simbolismo para los ‘populares’ en tanto en cuanto el ruedo de la capital valenciana ha sido escenario de las diferentes victorias electorales tanto del expresident de la Generalitat, Francisco Camps, como de la exalcaldesa de València, Rita Barberá.

Ahora, en una era completamente diferente para la formación que dirige Pablo Casado, el PP echará el cierre a su Convención Nacional en este lugar. Por ello, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha visitado hoy los trabajos de preparación de dicho evento acompañado del presidente del PP en la Comunitat, Carlos Mazón, y de la presidenta del PP en València, María José Catalá.

“Hemos querido venir aquí para decirle a la gente de la Comunitat Valenciana que no se resignen, que no tienen por qué seguir soportando un gobierno como el de Ximo Puig o Joan Ribó”, ha asegurado García Egea en declaraciones ante los medios de comunicación. “Por eso, hemos elegido este lugar porque, objetivamente, es un espacio en el que cabe todo el mundo que quiera venir para celebrar este momento histórico”, ha añadido.

Asistencia máxima de la cúpula del partido

En este sentido, los ‘populares’ esperan una asistencia masiva al cierre de su Convención Nacional no únicamente de afiliados o simpatizantes sino, también, de la plana mayor del partido. De esta manera, su secretario general, Teodoro García Egea, ha querido dejar clara la asistencia del conjunto de sus líderes autonómicos después de que dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciase públicamente sus dudas en torno a su posible ausencia en València.

“Todos los presidentes autonómicos han cerrado filas, como no podría ser de otra forma, con Pablo Casado”, ha anunciado García Egea en su visita a la Plaza de Toros. Una afirmación que el secretario general del PP ha querido acompañar de un ataque directo al presidente del Gobierno, para quien, según ha explicado, se trataría de una tarea más compleja. “Todos nuestros presidentes autonómicos, tanto del partido como de los gobiernos, van a estar aquí en la Plaza de Toros de València, cosa que creo que Pedro Sánchez no lo tiene tan fácil. Estamos viendo cómo dentro de su gobierno no existen las buenas relaciones que debieran existir en un gobierno que está gestionando algo tan importante como esto [pandemia, fondos europeos…]”, ha dicho García Egea.

García Egea responde a Rajoy

El secretario general del PP ha aprovechado asimismo su viaje hasta la capital valenciana para responder a las últimas declaraciones del expresidente de los ‘populares’ y del Gobierno, Mariano Rajoy. En su ya habitual apertura del Foro de A Toxa (Pontevedra), Rajoy ha lanzado un llamamiento para que el conjunto de las formaciones políticas españolas traten de evitar los populismos y totalitarismos, tanto a nivel estatal como a nivel europeo.

“Si algo se puede destacar de estos tres años de Pablo Casado, han sido su europeísmo, su firmeza, su convicción en temas tan fundamentales y su capacidad para mantener los principios y formar gobiernos de la libertad”, ha zanjado García Egea como respuesta a Rajoy. “Durante estos tres años, el PP no solo ha sabido aguantar con una fragmentación del espectro nunca antes vista sino, sobre todo, será destacado porque, en este momento, estamos celebrando una convención que hace tres años, cuando Pablo Casado tomó las riendas del partido, no podría haberse producido”, ha concluido el secretario general ‘popular’.