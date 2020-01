Bonig reclama celeridad para recuperar las zonas afectadas por la borrasca Gloria

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana Isabel Bonig reclama al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al vicepresidente Pablo Iglesias que la próxima vez que vengan a la Comunitat sea para traer obras y ayudas para recuperar el litoral mediterráneo. Además pide a la Generalitat que empiece a colaborar en la recuperación de las zonas afectadas por el último temporal.

Insiste la presidenta popular que una semana después no se ha declarado zona catastrófica y que las ayudas habilitadas por parte del ejecutivo autonómico no favorecerán la recuperación antes de la Semana Santa. Considera que deben hacerse las obras necesarias sin parches. En cuanto a la propuesta de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra de no reconstruir las zonas afectadas cree que si no van a solucionar nada que no cobren sueldo.