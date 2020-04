Barceló: "El confinamiento ha funcionado pero hay que mantenerlo"

Barceló ha hecho estas afirmaciones en la rueda de prensa en la que ha informado de los últimos datos de la pandemia en la Comunitat Valenciana, según los cuales en las últimas 24 horas ha habido 60 nuevos contagios, "el dato más bajo desde el 17 de marzo", aunque ha recordado que los últimos tres días han sido festivos y "se han podido hacer menos test".



"Sigamos con la misma responsabilidad con la que hemos actuado hasta ahora: mantengamos el confinamiento", ha pedido la consellera, quien ha recordado que la sociedad "sabe perfectamente que protegiéndose ellos nos protegen a nosotros", por lo que ha pedido que "cuanto menos" se salga a la calle "mejor" y hay que hacerlo solo para "lo imprescindible".



La consellera ha destacado que "hay menos contagios sociales", gracias a que los valencianos están "confinados", y ha admitido que es "más complejo" controlar nuevos contagios en las residencias de mayores y en los profesionales de los hospitales.



Por otra parte, preguntada por el estudio de seroprevalencia que va a impulsar el Ministerio de Sanidad mediante test a la población para conocer qué porcentaje ha pasado la enfermedad ya y es inmune a ella, ha anunciado que hoy se va a celebrar una videoconferencia para que les den más detalles.



Ha recordado que se trata de un muestreo aleatorio por grupos, de carácter voluntario, que previsiblemente empezará la semana que viene y se llevarán a cabo desde Atención Primaria, a razón de 2.400 test en Valencia, 1.800 en Alicante y 1.000 en Castellón, aunque todavía desconocen la concreción.



Barceló ha precisado que están de acuerdo en que las Comunidades autónomas participen en la recogida de esas muestras y conserven esa información, y que en cuanto tengan la distribución territorial de los test se hará la planificación para que se puedan llevar a cabo en el menor tiempo posible.



Finalmente, sobre los hospitales de campaña, ha señalado que espera que a final de esta semana puedan estar concluidos los de Alicante y Castellón, aunque es una "buena noticia" que no se vayan a usar todavía porque no son necesarios esos recursos.



La consellera de Sanidad ha recordado que estas instalaciones provisionales se mantendrán hasta el próximo mes de diciembre, ya que no se sabe todavía cómo se va a comportar el virus en otoño.