La valenciana Nelly Guimaras gana el Emmy a Mejor Maquillaje Prostético por su trabajo en 'The Last of Us'

La especialista en maquillaje de efectos especiales valenciana Nelly Guimaras ha ganado un Emmy a Mejor Maquillaje Prostético por su trabajo en 'The Last of Us', la serie de televisión estadounidense postapocalíptica que se estrenó el 15 de enero de 2023.

Guimaras también ha trabajado en los éxitos de taquilla como 'Guardianes de la Galaxia' (2014), 'Guerra Mundial Z' (2013), 'Resident Evil: El capítulo final' (2016) y en la serie de televisión 'Juego de Tronos', destaca el Ayuntamiento de Sagunt (Valencia) en un comunicado.

La artista residente en Puerto de Sagunto ha ganado el prestigioso premio como parte de un equipo de seis profesionales. La serie de HBO 'The Last Of Us', que adapta el videojuego homónimo, ha arrasado en los Emmys técnicos al conseguir ocho galardones, una cifra que espera aumentar.

El galardón que finalmente se ha llevado el equipo en el que participa la artista valenciana ha reconocido el maquillaje prostético del capítulo 'Infected'.