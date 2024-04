Tres equips de Caixa Popular completen el Trailwalker d’Oxfam Intermón contra la pobresa i la crisi climàtica

Tres equips de Caixa Popular han superat amb èxit els 100km del Trailwalker Intermón Oxfam Girona 2024. Els participants de la prova han recorregut a peu el tram Olot-Sant Feliu de Guíxols per la Via Verda de Girona, un total de 100km.

El Trailwalker, impulsat per Oxfam Intermón, és una marxa solidària en la qual equips formats per sis integrants, quatre persones que caminen o corren i dues de suport han de completar un recorregut de 100km i, alhora, recaptar un mínim de 1.500€ que es destinaran a projectes solidaris que l'organització té a Àfrica i Amèrica Llatina per a garantir l'accés de la població a aigua potable.

Parlem amb Camilo Alcaide, Nacho Mauro i Jose M Company, participants del grup de Caixa Popular que han participat enguany.