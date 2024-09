La Marina de Valencia acogerá el 8 de octubre la segunda edición de The Gap in Between

The Gap in Between, el encuentro anual que convoca a diversos actores del ecosistema de negocios e impacto de todo el mundo para abordar los desafíos sociales y ambientales más urgentes, ha anunciado las 20 startups finalistas que competirán para convertirse en ganadoras del The Gap in Between Startup Challenge, una competición que tiene como objetivo promover el emprendimiento con impacto social y medioambiental.

Las startups finalistas, elegidas con un riguroso proceso de selección entre casi 500 proyectos candidatos de 78 países distintos, podrán hacer su pitch en uno de los escenarios de The Gap in Between, en La Marina de Valencia el próximo 8 de octubre, además de formar parte de la Feria de las mejores startups e innovaciones de sostenibilidad. De entre todas estas startups finalistas el jurado elegirá un proyecto ganador teniendo en cuenta la eficacia de las soluciones de estas startups para abordar los principales desafíos de nuestra sociedad. El proyecto ganador recibirá un premio de 10.000 euros.

De todas las startups finalistas, un 50% son españolas. Ocho de las finalistas pertenecen a Cataluña y a la Comunitat Valenciana, cuatro cada una, mientras que la Comunidad de Madrid y Asturias aportan una startup cada una. Del 50% extranjero, encabezan la lista Israel y Reino Unido, con dos startups cada una, seguidas de Irlanda, Ecuador, Estados Unidos, Nigeria, Alemania y Francia, con un representante cada una.

Finalistas de la Comunitat Valenciana

Oscillum Biotechnology: producen etiquetas inteligentes para la monitorización del estado de los alimentos buscando reducir el desperdicio alimentario. Son naturales de Elche, España.

Netto: ofrece y analiza créditos de carbono previsibles y de alta calidad para que las empresas puedan cumplir sus objetivos de cero emisiones netas de manera predecible y confiable. Proceden de Valencia.

Naria: desde Castellón de la Plana, han desarrollado una plataforma tecnológica basada en blockchain para mejorar la gestión y distribución de la ayuda social y alimentaria.

Amaia–App: desde Valencia, es una herramienta para personalizar los cuidados en residencias de ancianos y ser el enlace perfecto entre los agentes involucrados en la socialización del mayor, facilitando un intercambio afectivo de recuerdos e información de manera personal.

En 'Sostenibilitat en la Onda' entrevistamos a la CEO de Social Nest Foundation, Marta del Castillo, para conocer más detalles del evento y de las startups finalistas.