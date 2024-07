Caixa Popular presenta de nou ‘La mostra del canvi’ el concurs de fotografia de conscienciació mediambiental

La convocatòria està oberta fins al 31 d’agost per a totes aquelles fotografies originals que mostren els efectes de l'escalfament global, la petjada de carboni, la intervenció de l'ésser humà i les seues conseqüències al territori valencià (canvi climàtic, contaminació, destrucció de la biodiversitat, “basuraleza”, etc.).

La participació en esta 3a edició del concurs es realitza presentant la foto a la convocatòria a través del següent enllaç: https://bit.ly/mostra-del-canvi-2024

El primer premi del concurs consisteix en 1.000 €, 500 € per a la persona guanyadora i 500 € per a l’ONG mediambiental que esta persona trie, un segon premi de 200 € i un tercer de 100 €.

La selecció dels finalistes es farà per part d'un jurat designat per Caixa Popular i la decisió de les 3 fotografies guanyadores es farà a través del perfil d’Instagram de Caixa Popular per votació dels usuaris.

Les 10 fotografies finalistes del concurs formaran part de l'exposició itinerant "La Mostra del Canvi 2024", que recorrerà les diferents oficines de Caixa Popular durant el 2024 i 2025.

Caixa Popular duu a terme diferents línies de treball mediambientals per a potenciar la conservació de l'entorn, con la convocatòria de les Ajudes a la Implicació Ambiental, el càlcul de la petjada de carboni i un full de ruta per a la neutralitat climàtica, l’ús d’energies renovables o la potenciació dels productes financers verds. L’entitat complementa el seu compromís amb el medi ambient amb aliances estratègiques amb organitzacions compromeses que contribueixin a aconseguir un major impacte en la societat i en l'entorn com Acció Ecologista Agró, la Fundació Oceanogràfic o la Universitat de València, entre d’altres.