Una astronauta habla con estudiantes valencianos desde el espacio: "Queremos empujar el límite de lo que vemos posible"

La Estación Espacial Internacional (EEI por sus siglas en español, ISS en inglés) ha mantenido este viernes por señal de radio una conferencia especial en la que estudiantes de Bachillerato de institutos valencianos han planteado sus preguntas a la astronauta de la NASA Loral Ashley O'Hara (Houston, Texas, 1983), interesados por cuestiones como el protocolo ante la detección de virus, su vocación científica o la forma en la que mantiene contacto con sus seres queridos a más de 400 kilómetros de altura.

El salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la Universitat Politècnica de València (UPV) se ha llenado desde las 8.00 horas de estudiantes, con gran presencia de chicas interesadas en la ciencia. La cita culmina semanas de trabajo iniciadas en 2021 dentro del programa formativo Nanosats de la UPV, en el que han aprendido de telecomunicaciones, del espacio y han realizado experimentos científicos sobre los efectos ambientales en la oxidación de manzanas o la creación de observatorios de datos atmosféricos.

Desde la UPV, el alumnado ha esperado con ilusión el momento en el que la EEI sobrevolase nuestro lado de la tierra. El objetivo era aprovechar la ventana temporal que se ofrecía cuando la estación pasase justo por encima, en su trayecto a cerca de 30.000 km por hora. Los jóvenes ha seguido su órbita en un mapa a tiempo real, mientras escuchaban las explicaciones de los expertos de la universidad sobre los detalles de la estación y este contacto, así como información sobre los estudios que pueden cursar para, en el futuro, hacer posible eventos como estos.

Loral O'Hara forma parte de la tripulación de la EEI (Expedición 70) desde el 15 de septiembre de 2023, como ingeniera de vuelo en la que es su primera misión en el espacio. El equipo de la misión 70 está formado por cinco hombres y dos mujeres que proceden de Estados Unidos, Rusia, Dinamarca y Japón. Este viernes, tenía programada una llamada desde València.

Sobre las 09.15 horas, la estación de radio de la UPV, EASNP, ha lanzado al espacio su señal: "OR4ISS, do you copy me?" (¿me recibes?), y tras unos segundos ha contestado Loral O'Hara, mostrándose "emocionada" por hablar con el alumnado. Sin perder el tiempo, han comenzado las preguntas de los y las estudiantes, que llevaban mucho tiempo preparando.

Lo que han querido saber en el IES Patacona es qué le gustaría a O'Hara lograr trabajando como astronauta. "Me gustaría contribuir a nuevos descubrimientos científicos y ayudar a empujar los límites de lo que creemos que es posible para la humanidad y lo que podemos conseguir cuando las personas y los países trabajamos juntos por un bien común", ha respondido la astronauta.

"¿Ha cambiado tu perspectiva de la vida tras estar en la Estación Espacial Internacional?", han preguntado desde el IES Massamagrell. "Ver la Tierra desde el espacio ha reforzado mi profundo sentido de admiración hacia la belleza, divesidad y complejidad de la vida que alberga la Tierra. Te crea un sentimiento muy fuerte de conexión con el planeta. Cuando puedes ver casi un continente entero en un punto, enfrentado a la negrura del espacio de fondo, el planeta empieza a parecer muy pequeño y se hace muy obvio que la humanidad tiene mucho más en común que diferencias", ha afirmado O'Hara.

EXPERIMENTOS Y ADAPTACIÓN DEL CUERPO

El alumnado ha querido también conocer los experimentos en los que trabaja la estadounidense, que es ingeniera aeroespacial. O'Hara ha relatado que desde la Estación Espacial Internacional pueden trabajar en una amplia variedad de experimentos y que esa es una de las mejores partes de su profesión. "Esta tarde estaré trabajando en dos experimentos diferentes. Uno es probar nuevas formas de construir fibra óptica en el espacio y el otro es sobre los efectos que la microgravedad tiene en el cuerpo humano", ha detallado.

Sobre esto precisamente han ido encaminadas varias preguntas. Desde el IES El Torrelló han querido saber cómo mantiene la forma física y cómo le afecta la ingravidez. La astronauta ha explicado que dedican dos horas y media todos los días a levantar pesas, correr en una cita o hacer bicicleta estática. La ingravidez, ha explicado, puede afectar a los huesos, los ojos y a la forma en la que circulan los fluidos que hay en el cuerpo.

El estudiantado del IES H. Amorós ha planteado qué ocurre cuando se detecta un virus biológico en una nave espacial y la astronauta ha indicado que a bordo cuentan con provisiones de medicinas y un doctor, pero también están en contacto con médicos que pueden atenderles desde la Tierra.

Pero, ¿cómo se sintió cuando experimentó la gravedad cero por primera vez?, han ahondado desde el IES Massamagrell. "La gravedad es lo más guay del mundo. Empiezas a flotar y nunca paras. Creo que es un poco como hacer paracaidismo", ha destacado la astronauta.

En medio de la inmensidad, "cómo te comunicas y mantienes el contacto con tus seres queridos que están en la Tierra?", han querido saber en el IES Jorge Juan. O'Hara ha comentado que, de hecho, hay muy buena comunicación con la Tierra desde la EEI, pueden realizar llamadas y videochatear una vez a la semana con bastante facilidad.

Finalmente, las interferencias han impedido al alumnado formular el resto de las 20 preguntas que tenían preparadas para la astronauta y la conexión con la EEI se ha cortado, entre los aplausos del público por el esfuerzo que ha realizado por el radio club de la UPV y si director, José María Grima, que ha detallado que esta conexión no habría sido posible sin la red de voluntarios ARISS (Amateur Radio on the Intertational Station).