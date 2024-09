La 46ª edición del festival Ensems se celebrará del 19 al 25 de septiembre

Ensems es un festival de música contemporánea y llega ya a su 46ª edición. Se celebrará del 19 al 25 de septiembre con una programación de conciertos y actividades, que se dividirán entre los auditorios de Les Arts y el Palau de la Música de València.

El lema de este año será 'Songs of wars I have seen', en referencia a la obra de Heiner Goebbels, dirigida por Chlore Rooke, que será el punto de partida para reflexionar sobre las guerras y la violencia.

En Comunitat Valenciana en la Onda hablamos con el director adjunto de música del IVC, Joan Cerveró, sobre este festival dedicado a las músicas inusuales y la experimentación sonora.