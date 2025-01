Andrés García trabaja al margen del grupo en espera de concretar su futuro

El Sporting de Lisboa ha presentado una oferta formal al Levante UD por Andrés García que podría rondar los 9,5 millones de euros y aunque todo parecía encarrilado, el Aston Villa se ha entrometido en la operación y podría subir la puja por el lateral valenciano.

En una información de Cope que ha podido confirmar Onda Deportiva Valencia, el club espera poder obtener la mayor cantidad posible por una venta que no tenía prevista y que podría cuadrar las maltrechas cuentas granotas en uno de los peores momentos de la historia reciente del club.

Julián Calero confirma las negociaciones

El entrenador del Levante UD Julián Calero, reconoce sentir "cerca el cierre de la operación. Hay negociaciones y por lo visto el interés es muy fuerte. Deportivamente no quiero que salga".

Veré si mentalmente está bien para jugar, si el club me da la autorización jugará",

El jugador ha entrenado con normalidad y "quiere jugar mañana. Si no pasa nada irá convocado, pero no dependerá de mí, está a plena disposición. Siento no poder responder si se queda cedido hasta final de temporada. Seguro que se han abierto todas las opciones, pero tiene pinta de que será inminente", ha dicho calero.

Desde el club "nos invitan a ser precavidos. Pueden haber cosas y es una cuestión de precaución, por nosotros y por el jugador, no tenemos nada que esconder. Veré si mentalmente está bien para jugar, si el club me da la autorización jugará", ha explicado el madrileño.