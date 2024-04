Nueva línea València metropolitana Nord que llegará a Sagunto y Puerto de Sagunto

"Nueva apuesta histórica" en el transporte público entorno a la ciudad, para conectar 48 municipios del área metropolitana, explica Salomé Pradas, consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana. Desde la Conselleria se han adjudicado tres nuevas concesiones de autobuses, una inversión que asumirá la Generalitat Valenciana. Entre las nuevas concesiones aprobadas estará la Línea CV-102, que corresponde a la nomenclatura de Valencia Metropolitana Nord.

La línea CV-102 cubrirá la conexión entre València conSagunt, Port de Sagunt, Canet d'En Berenguer, Platja de Canet, Albalat dels Sorells, Alboraia, Port Saplaya, Almàssera, Almenara, Bonrepòs i Mirambell, El Puig de Santa Maria, Platja del Puig, Emperador, Foios, La Pobla de Farnals, Platja de la Pobla, La Vall d'Uixó, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Museros, Puçol, Rafelbunyol, y Tavernes Blanques. Lo que representa población de, aproximadamente, 251.500 habitantes.

Se trata de uno de los corredores de autobús de mayor demanda en el área metropolitana, con un número de 730.000 viajeros anuales. Estamos ante un proyecto con una duración de 10 años, un presupuesto adjudicado de 36,87 millones de euros, y con la previsión de que entre en funcionamiento en 2024.

Javier Raro, concejal de Transporte denuncia que "este contrato viene con retraso"

Supone una mejora de la oferta anual, con siete líneas diurnas y dos nocturas, explican desde la Conselleria. Javier Raro, concejal de Transporte del Ayuntamiento de Sagunto, muestra su felicitación, pese a ello, no pueden dejar de reivindicar, y de denunciar, que "este contrato viene con retraso". Piden que el servicio se ponga "en marcha en el menor tiempo posible". Tampoco se olvida de la situación actual del autobús interurbano, pide que "se sigan poniendo refuerzos". Habla de que cada vez existen más usuarios, y que no se deben perder porque "el servicio no sea de calidad".

Por su parte, Manolo González, presidente de Iniciativa Porteña, valora "positivamente que se mejoren horarios entre semana", pero en la nueva propuesta hace especial hincapié en el fin de semana. Explica un caso reciente, en el que los autobuses "iban llenos de gente" tras haber pasado por otras paradas del recorrido. También añade que "echan en falta una conexión con el Campus de Burjassot", una "reivindicación que viene de tiempo atrás". Cuestiones por las que van a seguir peleando, dice González.

Respecto a esta noticia, el alcalde de Sagunto,Darío Moreno también participa argumentando que entiende que es "positiva para otros municipios del Norte de València, pero la realidad es que con respecto a Sagunto y Puerto de Sagunto, no aporta nada". Recuerda que "llevan pidiendo mejoras a gran escala", y algunas de ellas habían sido recogidas en el contrato, en cambio, las últimas noticias por parte de la Conselleria es que "en ningún caso van a entrar en vigor antes de septiembre u octubre de 2024". Esto se traduce en "aun quedan meses en los que la ciudadanía va a seguir sufriendo una falta de frecuencias".

En definitiva, buscan mejoras en "ese transporte del futuro" con una "máxima calidad de servicios".