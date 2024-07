Semana del Orgullo LGTBI 2024 del Ayuntamiento de Sagunto

Comienza, de manera oficial, la Semana del Orgullo LGTBI en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Sagunto ha preparado una completa programación cultural y social para poner en valor el Orgullo LGTBI. Una amplia agenda de actos y actividades de todo tipo que concluirá el sábado, trece de julio, con una histórica gran cabalgata-manifestación puesto que se trata de la primera de estas características en El Camp de Morvedre.

"Para que esos derechos que están plasmados en nuestras leyes, en primer lugar, sean efectivos y no nos encontremos con situaciones de discriminación, como todavía ocurre, y también, por qué no decirlo, vamos a estar en contra de cualquier tipo de retroceso que se pueda dar en cuanto a las protecciones de esos derechos que nos hemos ido ganando a pulso durante todos estos años", reivindica el alcalde de Sagunto, Darío Moreno.

"Por tanto, como no puede ser de otra forma, esto no deja de ser una fiesta pero no por ello olvidamos toda esa parte reivindicativa imprescindible en cualquier Orgullo", defiende el primer edil de la capital comarcal de El Camp de Morvedre en declaraciones a los medios de comunicación.

Semana del Orgullo LGTBI: Una manifestación histórica

Semana del Orgullo LGTBI del Ayuntamiento de Sagunto que concluirá con la gran cabalgata-manifestación, que recorrerá las principales avenidas y calles de El Puerto. El Departamento de Políticas LGTBI del Consistorio de la ciudad adelanta que se espera una gran asistencia y anima, precisamente, a asistir a quienes todavía no se han decidido a hacerlo.

"Por primera vez, la ciudad de Sagunto contará con una cabalgata, que será a las 19:00 horas y saldrá desde la Calle Cid con la Avenida Camp de Morvedre y que irá a finalizar a la Calle Maestrat, a la altura del CEIP Tierno Galván", detalla el concejal de Políticas LGTBI, Raúl Palmero, en declaraciones a los medios de comunicación.

"Me gustaría incidir, en este sentido, en que contamos ya con más de siete fallas de la ciudad, con colectivos sociales de la ciudad, algún instituto que se suma... Y esperamos contar con más asociaciones, colectivos, peñas, federaciones", afirma Palmero.