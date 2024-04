Pola: La niña sin nombre se representa en la ciudad de la mano de Ars Dementia Teatres de la Llum

La tragicomedia en castellano y para todos los públicos Pola: La niña sin nombre llega de la mano de Ars Dementia Teatres de la Llum a la Casa Municipal de Cultura (c/ Progreso, 9) este viernes, 19 de abril, a las 20:30 horas, y el sábado 20 de abril a las 20 horas. Este espectáculo está incluido en la programación del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto.

Esta obra, que tiene una duración de 90 minutos y cuyo precio de entrada es de 7 euros, trata sobre Pola. Ella odia llamarse Pola y se siente sola y cree que la culpa es suya. Por eso, unos se burlan y los otros ríen y algunos solo miran y otros ni siquiera miran, pero nadie hace nada. La soledad te debilita. ¿Cómo defenderse? Y es que Pola no es una niña fuerte, es una niña sensible, pero en el mundo de la fuerza la sensibilidad no vale nada. ¿O quizás lo vale todo? «Una vieja fábula del mar, cuenta que un montón de gaviotas se reían de un pescado porque este no podía volar y el pescado lloraba por las burlas, sin darse cuenta que las gaviotas tampoco saben nadar», según explica la compañía.

Pola tendrá que aceptar la rareza de su nombre para poder aceptarse a sí misma. «Ocurre que la vida es a veces una bofetada y otras un beso, y ese día ocurrió algo que lo cambió todo por siempre jamás. Pero de todo esto hablaremos más adelante…», se apunta en la sinopsis de la obra.

Las entradas para el viernes pueden comprarse en este enlace: https://www.servientradas.com/espectaculo/AYUNTAMIENTO_DE_SAGUNTO/6/pola-la-nina-sin-nombre.html. Las entradas del sábado pueden adquirirse en este enlace: https://www.servientradas.com/espectaculo/AYUNTAMIENTO_DE_SAGUNTO/6/pola-la-nina-sin-nombre-sabado.html.

En esta entrevista a Carlos Rebollo, Vicent Ortolá de Teatres de la Llum y a una de las actrices de la obra, todos los detalles.