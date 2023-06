La Fundación del Patrimonio Industrial organiza el 40 aniversario de la reconversión

La Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto, ha organizado para este año una serie de seis talleres familiares que honran la memoria de los trabajadores y trabajadoras que contribuyeron al desarrollo de Altos Hornos del Mediterráneo, que a su vez determinó los ritmos vitales y la propia existencia de Puerto de Sagunto.

Estas actividades creativas sobre las movilizaciones obreras y el paisaje industrial están vinculadas a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y la puesta en valor del patrimonio industrial y culminarán con una exposición participativa.

Según recuerda la Fundación, «este año se cumple el 40 aniversario de la reconversión industrial de Puerto de Sagunto. En 1983 el gobierno de España aprobó el Decreto Ley de Reconversión e Industrialización, que implicó el cierre y desmantelamiento de la siderúrgica de Puerto de Sagunto. A esta medida se opusieron frontalmente los trabajadores y la población, protagonizando fuertes protestas en contra del cierre de Altos Hornos del Mediterráneo. Finalmente, esta lucha no impidió el cierre de la fábrica en 1984, pero sirvió para poner en valor el movimiento obrero y la memoria industrial de esta ciudad factoría».

El primero de los seis talleres tuvo lugar el 27 de mayo en la Nave Almacén de Efectos y Repuestos. A través de perfiles como el Horno Alto nº2, la nave de Talleres Generales o las viviendas de los ingenieros, se confeccionan y decoran paisajes industriales en forma de diorama dentro de una figura tubular. De esta manera, se descubre la visión que los habitantes más pequeños tienen de sus calles, a la vez que se pasa una mañana muy agradable en este espacio patrimonial. El mismo taller se repetirá el sábado 1 de julio.

Estas seis sesiones conforman la historia “40 years of the industrial conversion of Puerto de Sagunto. Learning our past”, dentro del proyecto European Heritage Stories (Historias Europeas del Patrimonio pertenecientes al Consejo de Europa). Las actividades son gratuitas y pueden reservarse las plazas a través del perfil de Eventbrite de la Fundació en el siguiente enlacehttps://www.eventbrite.es/o/fcv-patrimoni-industrial-i-memoria-obrero

Los talleres han sido producidos y desarrollados por ARAE Patrimonio kids, que trabaja desde hace años en la Didáctica Patrimonial orientada a niñas y niños. ARAE patrimonio y restauración - Restauración y gestión del patrimonio forma parte de la Red Internacional de Educación Patrimonial promovida por el Ministerio de Cultura (RIEP-INHE), y es agente local de las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP) creadas por el Consejo de Europa.

La gerente, Sonia Garcés, lo cuenta todo en esta entrevista.