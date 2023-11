El alumnado de San Vicente Ferrer de Sagunto y La lira participarán en el encendido de luces de Navidad

El tradicional encendido de luces navideñas que organiza la concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto se inaugurará el próximo viernes, 1 de diciembre, a partir de las 18 horas en la plaza Cronista Chabret. Este acto será amenizado por la Brass Band de la Lira Saguntina y el coro infantil del colegio Sant Vicent Ferrer.

El repertorio que interpretará la Brass Band de la Lira Saguntina estará compuesto por A song for Japan de Steven Verhelst, Libiamo de Giuseppe Verdi con los arreglos de Kenichi Koda, y las siguientes tres canciones populares navideñas: Littel Drummer Boy & Pat-A-Pan con los arreglos de Bud Udell, We Wish you a Merry Christmas con los arreglos de John Rutter y Christmastide con los arreglos de Michael Rondeau. Por otro lado, el coro del colegio San Vicente Ferrer interpretará las canciones tradicionales Rodolfo el Reno, Din don din dan suenan las campanas, Ya vienen los Reyes Magos, La nit de Nadal, Noche de Paz y Singing all together.Mientra

Mientras el alumnado intensifica sus ensayos en el centro. La maestra Estíbaliz Sáez y el integrante de la junta directiva de la Lira Saguntina Manel Muñoz nos lo cuentan en esta entrevista.