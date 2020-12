Así es el plan para la Navidad en Valencia y las nuevas medidas aprobadas vigentes hasta el 15 de enero

El Gobierno de Ximo Puig ha decidido activar desde hoy jueves 10 de diciembre las nuevas medidas y el plan de Navidad para evitar el aumento de casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana durante las fiestas. Las restricciones duran hasta el próximo 15 de enero y buscan rebajar la incidencia de casos: la región tiene una media de 194 contagios por cada 100.000 habitantes, más alta que la incidencia nacional (193).

Por ello, la Comunidad Valenciana ha decidido centrar su mirada en la limitación de movilidad entre zonas o las reuniones sociales, aunque los días más señalados de las fiestas contarán con más flexibilidad.

Estas son las principales medidas que entran en vigor en la Comunidad Valenciana:

Cierre perimetral

El confinamiento perimetral dura hasta el próximo 15 de enero, por lo que no se podrá entrar ni salir de la región, salvo por causa justificada o de fuerza mayor. Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero estarán permitidos los desplazamientos a lugares de residencia habitual de familiares o allegados.

Encuentros sociales

Hay un límite de seis personas por reunión hasta el 15 de enero, aunque durante los días 24, 25, 31 y 1 también se permitirán excepciones: en estos casos podrán reunirse hasta diez personas como máximo mientras pertenezcan a familia o allegados. En los encuentros de amigos, se mantiene el límite en seis personas.

Bares y restaurantes

La hostelería sigue con las restricciones de aforo, con un 50% en terrazas y un 30% en interiores. Los establecimientos deben cerrar a las 00:00 horas, con la excepción de los días 24, 25, 31 y 1, en los que se prolonga la hora de cierre hasta las 01:00 horas.

Además, bares y restaurantes no podrán aceptar pedidos a partir de las 00:30 horas y habrá un límite de diez comensales por mesa para familia y allegados. Para los encuentros de amigos, también se mantiene el límite en seis personas.

Horario toque de queda

El toque de queda se mantiene entre las 00:00 y las 06:00 horas, salvo para casos justificados o de fuerza mayor, y para los días anteriormente señalados -24, 25, 31 y 1-, en los que se permite la movilidad nocturna hasta las 01:30 horas.

Eventos como cabalgatas, carreras o mercadillos

Las cabalgatas deben ser estáticas en toda la región con el cumplimiento de todas las medidas necesarias contra el Covid-19, mientras que las carreras populares no están permitidas. En cuanto a los mercadillos navideños, se mantiene el aforo del 50% (también en parques de atracciones).

El resto de eventos no podrán sobrepasar los 150 participantes, así como el aforo establecido del 50%.

Actividades deportivas

Competiciones y entrenamientos no profesionales no podrán superar el aforo del 30% ni los 150 asistentes, mientras que los acontecimientos deportivos profesionales siguen sin permitir público.

Puig pide medidas homógeneas para la Navidad

"Las medidas en la Comunidad Valenciana se han adoptado desde la serenidad, no de forma compulsiva, y tras los acuerdos alcanzados en el consejo interterritorial. Si unos cierran o abren más, los valencianos no podrán ir a esos territorios. Creo que hemos de tomar las medidas más homogéneas posibles para no generar confusión", ha asegurado el presidente Ximo Puig horas antes de que entrase en vigor el plan para la Navidad en la región.