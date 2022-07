La Vila Joiosa dedicará un espacio público a Miguel Ángel Blanco

El pleno de Villajoyosa ha votado dos propuestas tipo de los populares. Una de ellas para que se nombre algún espacio público con el nombre de Miguel Ángel Blanco, por la importancia del suceso, haciéndose eco de la petición de la Fundación que lleva el nombre del concejal asesinado por ETA.

Esta moción ha recibido una contrapropuesta del PSOE: que se instale un monolito o se nombre un espacio público en homenaje a todas las víctimas del terrorismo y no sólo a la memoria del concejal. Para la portavoz del PSOE, Isabel Perona, "hay que aparcar ya a ETA del debate político, pero las víctimas existen y hay que dejarlas descansar en paz y se pueden recordar, pero a todas las víctimas y no sólo a Miguel Ángel Blanco". La propuesta sonaba en el vacío, nadie la secundaba ni se convertía en moción in voce y no se votaba, por tanto.

La propuesta del PP provocaba diferencia de criterio en el seno del tripartito. El PSOE finalmente se abstenía, Gent per la Vila se desmarcaba de sus socios y apoyaba la propuesta y Compromís también iba por libre y se quedaba solo en su voto en contra. La propuesta salía adelante con el apoyo, también, de C’s. Se ha insistido, desde estas formaciones, que la significación del asesinato de Miguel Ángel Blanco no es comparable a otros atentados de ETA.

La otra propuesta del PP consistía en instar al Gobierno Central para mejorar el servicio de transporte público en el nuevo mapa concesional de forma que no se perjudique al mundo rural. Esta propuesta ha sido rechazada ya que, según alegaba el equipo de gobierno, ese mapa del transporte público que prepara el gobierno de España aún no está concluido y porque, según se manifestó desde la bancada del gobierno local, las intenciones del gobierno de Pedro Sánchez es ponerse en comunicación con el PP para revisarlo.