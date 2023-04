Entrevista con el alcalde de Benidorm Toni Pérez

El alcalde de la ciudad de Benidorm, Toni Pérez, ha hablado hoy con nuestra compañera Marta Llinares en el magazín de esta casa, Más de Uno Marina Baixa.

Pérez ha hablado con nuestra compañera Marta Llinares de los proyectos que podrán hacerse con los 31 millones de euros de presupuesto y de la presentación de Benidorm como Capital Cultural, que ha valorado como "una obligación, porque el relato cultural que tiene Benidorm es un 'sambenito' que se nos ha colgado y a veces no cala ni en la propia ciudadanía" y afirmaba que, para una ciudad con 70.000 habitantes como es Benidorm, "tenemos un proyecto enorme que es el que hemos venido haciendo hasta ahora". Asegura que las calles de Benidorm se han convertido en un museo, ha destacado la enorme relevancia de la oferta musical de la ciudad.

Candidato

Pérez también ha hablado de su candidatura a revalidar el cargo en la alcaldía de Benidorm; una candidatura que presentará, junto con lista de los nombres que van a acompañarle en la travesía de la campaña electoral, el próximo día 1 de mayo.

Toni Pérez ha recalcado que no se presenta como candidato, sino que presenta al equipo, a la lista que quiere gestionar los intereses y las necesidades de Benidorm en los próximos cuatro años. Un equipo en el que hay nombres ya con trayectoria conocida a sus espaldas, como los de José Ramón González de Zárate o Mariló Cebreros o Ana Pellicer, que proporciona "una garantía y un aval de lo que podemos hacer por Benidorm" pero también otros nuevos. Pérez ha manifestado que llegar a la política, para estas nuevas incorporaciones "no es una recompensa" pero sí "una experiencia que tiene que ser muy bonita". Asegura que los perfiles de estos nuevos nombres "son muy pensados por el partido y que el rasgo común a todos es, destacaba Pérez, "las ganas de trabajar" porque "de La Cala hasta el Racó, lo que necesitamos es gente, mujeres y hombres, que se remanguen bien y que estén todo el día en la calle para hacer el mejor Benidorm juntos".

Presidencia de la Diputación

Pérez también aseguraba, ante la fuerza que cobra su nombre como candidato a presidir la Diputación de Alicante, que "eso me saca de muchas quinielas" y, parafraseando a Los Chunguitos y Rosalía, ha asegurado que "si me dan a elegir, me quedo contigo" y explicaba que "hay Toni Pérez para Benidorm el tiempo que Benidorm quiera. No me voy a ir".