Salvan a una joven que se perdió en el Puig Campana de Finestrat

Bomberos del Consorcio Provincial intervinieron ayer en un operativo de salvamento rural cuando una mujer joven quedo extraviada mientras practicaba senderismo por el Puig Campana en Finestrat.

El aviso se recibió cuando entro la llamada de una mujer joven de nacionalidad francesa que se encontraba iniciando el descenso de la cima del Puig Campana pero en el trayecto había perdido el sentido de la senda y había quedado enriscada y extraviada.

Tras intentar localizarla infructuosamente con la ayuda del dron y las indicaciones telefónicas de la joven, a las 15:36 se decide movilizar el equipo de rescate. En la llamada realizada la joven no pudo señalar su situación porque no podía enviar su ubicación a través del teléfono móvil, si bien sí pudo compartir fotos y videos que realizó desde su posición. Tras examinar las imágenes recibidas los agentes del Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos lograron deducir la posición de la mujer y completar su rescate sobre las 16:15 horas. Anteriormente el dron no había podido acceder a esa ubicación.

El Grupo Especial de Rescate movilizó uno de sus helicópteros, localizó a la mujer, la recogió y, al no haber lesión, la depositó en tierra donde la esperaba la Policía Local de Finestrat.