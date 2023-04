Un recepcionista de Benidorm salva la vida a un cliente que se ahogaba

El recepcionista de un hotel de Benidorm se lanzó a la piscina del establecimiento para salvarle la vida a un cliente que se estaba ahogando. La víctima, varón de 54 años fue trasladado al hospital comarcal Marina Baixa con síntomas de ahogamiento.

El suceso ocurría a las once y media de la noche de ayer miércoles en un hotel de la calle Gerona de Benidorm. Según relata el recepcionista, Alberto Míguez, "uno de los clientes de las habitaciones del hotel llamó a recepción para avisar que había un hombre flotando en la piscina del hotel y que no se movía". Sin dudarlo, se lanzó al agua para tratar de rescatarlo junto con otro compañero que se encargó de avisar a Emergencias. "Comprobé que no tenía pulso ni respiraba y comencé a hacerle maniobras de reanimación" relata este recepcionista que anteriormente trabajó como socorrista. Posteriormente, con la ayuda de un médico que se encontraba en el lugar, lograron estabilizarlo hasta la llegada de los servicios médicos. "El hombre salió de allí respirando e incluso diciendo que no quería irse al hospital", explica el improvisado héroe de la jornada.

Por su parte el Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó a una unidad del SAMU. Hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia, sanitarios que se encontraban en el hotel, realizaron la reanimación cardiopulmonar básica al hombre que recuperó pulso y comenzó a respirar espontáneamente. El equipo médico del SAMU continuó con cuidados inmediatos post reanimación. Tras ser estabilizado, el hombre, de 54 años, fue trasladado con síntomas de ahogamiento al hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa.