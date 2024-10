Quiebra de la Mancomunidad Servicios Sociales de la Marina Baixa, reducción de técnicos y trato discriminatorio por ser mujer: Las denuncias de la presidenta saliente

La presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales y representante de Callosa d’en Sarrià, Maria Bou, comparecía ayer para alertar del peligro que corren los servicios de la entidad por las decisiones tomadas por la mayoría de los miembros del Partido Popular y para denunciar un supuesto trato discriminatorio por su condición de mujer

Solo diez personas para atender a casi 16.000 personas, ha apuntado, debido a que la Generalitat aún no ha dado el visto bueno a nuevas contrataciones. También ha explicado que hay ayuntamientos que a día de hoy no han podido pagar las cuotas a tiempo y, de no hacerlo, la deuda podría ahogar a la Mancomunidad.

Además, denunciaba, como decíamos, haber sufrido un trato discriminatorio

Cabe recordar que la Mancomunidad nació para prestar servicios sociales a Polop, Callosa d’en Sarrià, Tàrbena, Bolulla, Benifato, Benimantell, Beniardà, Confrides y Guadalest.