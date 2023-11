El PSOE de Benidorm recuerda al conseller de Educación que el estado del IES Pere María Orts se debe a la "corrupción del PP"

El PSOE de Benidorm sale al paso de las declaraciones dadas por el conseller de Educación sobre los 8 años de abandono del instituto Pere María Orts i Bosh

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, recuerda al hoy conseller que la situación del centro, con alumnos estudiando en barracones desde hace 14 años, tiene un solo culpable y ese es el Partido Popular. "El IES Pere María Orts i Bosch no está terminado por la corrupción del PP”. “El proyecto formaba parte del programa ‘Crea Escola’ impulsado por Francisco Camps en 2008 y financiado con fondos europeos, pero la Generalitat, en manos del PP, no puso la parte de dinero que le tocaba. Prefirió dedicar el dinero a sus fiestas y eventos, en lugar de a la educación. Y mientras se gastaban el dinero en lo que no tocaba, la empresa que crearon para construir infraestructuras educativas, CIEGSA, se caracterizó por los millonarios sobrecostes", ha declarado el edil.

Recuerda además el portavoz que el hoy conseller, era en aquella época un alto cargo de Educación, con lo que es conocedor y cómplice de la situación.

Además, Castillo afirma que el pasado febrero las previsiones de los técnicos de Educación eran poder iniciar las obras ahora, con lo que todo lo anunciado es trabajo hecho por el anterior ejecutivo de Ximo Puig. Un gobierno socialista que, ha recordado, destinó 12,8 millones de euros para mejoras en ocho centros educativos de Benidorm a través de Plan Edificant.