El PSOE de Benidorm reclama el proyecto de remodelación de la Vía Emilio Ortuño

Tras el desayuno informativo del alcalde de Benidorm con la prensa, el PSOE local ha salido al paso sobre uno de los proyectos anunciados hace tiempo pero que a priori han desaparecido del calendario de obras del gobierno local:la remodelación de la Vía Emilio Ortuño.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha denunciado que el PP lo ha dejado en un cajón mintiendo a los vecinos, a quienes prometió que lo llevaría a cabo.

Castillo ha recordado que el proyecto de Emilio Ortuño se presentó en 2017 y se modificó después para adaptarlo a las nuevas cuestiones de movilidad y escena urbana. Después se presentaron las condiciones para licitar el contrato de obra, que tendría una duración de 12 meses y un presupuesto de 4,3 millones de euros que iba a financiar íntegramente Hidraqua, pero finalmente, el proyecto no se adjudicó.

Castillo ha señalado que “creemos que el Gobierno está ocultando los motivos reales que han llevado a tener esta obra parada y sin noticias durante el último año”. “Nos preocupa que siga pasando el tiempo y que no sepamos nada de cómo avanza el proyecto, lo que nos hace plantearnos la posibilidad de que la concesionaria no quiera hacerse cargo ya de la obra y que el Ayuntamiento no pueda sufragarla por su complicada situación económica”, ha afirmado. Finalmente ha reclamado al gobierno popular que trabaje para hacer realidad el proyecto.