El nuevo párroco de La Nucía, Miguel Ángel Marcos, oficia su primera misa tras la marcha de D.Juan

El nuevo sacerdote de La Nucía, Miguel Ángel Marcos, se estrenó en su nuevo cargo el sábado en la iglesia Parroquial de La Nucía en un oficio en el que también estuvo presente quien, durante casi tres décadas, ha estado al frente de la comunidad católica en la localidad, D.Juan Manuel Cortés.

Ante una iglesia abarrotada, el vicario episcopal Juan Bautista Samper entregó las “llaves del sagrario” al nuevo cura oficializándose así el relevo de párrocos en La Nucía.

Esta misa supuso la presentación de Miguel Ángel Marcos ante la sociedad nuciera y la toma de posesión como nuevo cura del municipio. El nuevo párroco tiene 37 años y es de la “huerta” de Orihuela, aunque nació en Elche. Se ofició como sacerdote hace 12 años, en julio de 2011, y estaba de párroco en la Iglesia de Nuestra Señora de la Nieves en Calp, donde ha estado 6 años.

Aunque es castellano parlante, realizó parte de su discurso en valenciano en su primera intervención antes sus nuevos feligreses. Al finalizar la eucaristía Pedro Lloret, primer teniente alcalde de La Nucía, dio la bienvenida al nuevo párroco, al igual que las decenas de nucieros y nucieras, que llenaron la Iglesia.

Como despedida a quien fue su párroco durante 29 años, el domingo el Ayuntamiento fletó un autobús hasta “El Altet” para asistir a la toma de posesión y primera misa deD. Juan: "Con los nucieros he crecido, he madurado y les he entegado los mejor de mi vida pastoral"