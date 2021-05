Las Kelly piden a los hoteles no sobrecargar a las limpiadoras sacando de los ERTES sólo a la mitad

El colectivo de camareras de pisos en la Marina Baixa, las Kellys ha expresado una queja por una práctica que vienen detectando últimamente con el anuncio de reapertura de muchos hoteles. El colectivo denuncia que muchos hoteles se preparan para la reapertura pero no están sacando de los ERTES a las trabajadoras suficientes como para llevar a cabo la limpieza a fondo de los establecimientos sin sobrecarga de trabajo.

La portavoz de las Kellys en la Marina Baixa, Yolanda García, afirma temer que "vayamos a volver a tener que hacer 25 habitaciones por camarera y día y a no tener días de libranza fijos y librar cuando se pueda". Señala que los hoteles deben ahora hacer "limpiezas a fondo después de un año cerrados" y que ese volumen de trabajo no se puede hacer solo con la mitad de la plantilla de camareras reincorporadas como está sucediendo en algunos casos. Piden repartir el trabajo para que "no tengamos que volver a pagar con nuestra salud la sobrecarga de trabajo". Asimismo segura García que "todas las camareras quieren volver a trabajar" tanto las que están en los ERTES como aquellas eventuales que quedaron desempleadas.