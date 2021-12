Hosbec afirma que no ha habido cancelaciones para Nochebuena pero tampoco reservas de última hora

Finalmente no se ha producido una avalancha de cancelaciones en los establecimientos hoteleros de Benidorm y la Costa Blanca, al menos no esta semana. Tampoco se está materializando las reservas de últimas horas que esperaba el sector.

En declaraciones a Onda Cero el presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha señalado que para este fin de semana unos 15 hoteles más abrirán sus puertas en Benidorm y así tendrá una planta abierta de entre 60 y 70 hoteles esta fiestas. Respecto a la Costa Blanca la planta hotelera abierta se mantendrá igual aunque se espera "algo más de ocupación que semanas atrás". Eso sí en el mejor de los casos Hosbec no espera ocupaciones que vayan a superar el 60 o 70 por ciento dado que el turista "siente incertidumbre ante las informaciones por la nueva variante Omicron y eso hace que no reserve o cancele hasta uno o dos días antes". Eso sí, aunque no haya reservas de última hora, al menos para este fin de semana tampoco hay cancelaciones "ni siquiera de los británicos que están confirmando sus reservas a pesar de los PCR que tienen que hacerse" ha añadido Mayor.

Mayor confía en que las Navidades serán mejores que el año pasado que fueron, según sus palabras, "un desastre con 10 o 12 hoteles abiertos". Aun así señala que el sector turístico no volverá a recuperar cierta normalidad hasta mediados de febrero "que llegue el Imserso y los mercados internacionales relativicen la nueva variante".