La Generalitat Valenciana concede cerca de medio millón de euros en subvenciones al Consorci Mare

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha destacado la importancia de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana, que permitirán reforzar la gestión de residuos, impulsar la concienciación ciudadana y fomentar la recogida separada de la materia orgánica en los municipios consorciados

La Generalitat Valenciana ha concedido casi medio millón de euros en subvenciones al Consorci Mare con el objetivo de mejorar la separación en origen de los residuos a lo largo de 2025. Estas ayudas permitirán avanzar en un modelo de gestión más eficiente y sostenible en los 52 municipios que integran el consorcio.

José Ramón González de Zárate, presidente del Consorci Mare, ha señalado que estas subvenciones “suponen un impulso clave para seguir mejorando la gestión de los residuos y avanzar hacia una mayor concienciación ambiental de la ciudadanía”.

En total, el Consorci Mare ha recibido 478.000 euros distribuidos en tres ayudas principales . La inversión más cuantiosa, que asciende a 229.999,99 euros, se destinará a la mejora de las instalaciones de gestión de residuos, con el fin de optimizar los procesos y aumentar la eficiencia del tratamiento.

La segunda subvención, por un importe de 163.819,06 euros, ha permitido desarrollar una campaña de concienciación y educación ambiental dirigida a la población de los 52 municipios consorciados, fomentando hábitos responsables en la separación de residuos desde el origen.

Por último, la tercera ayuda, con un importe ejecutado de 84.455,55 euros, se ha destinado a fomentar la recogida separada de la materia orgánica, una fracción clave para reducir el volumen de residuos destinados a vertedero y mejorar los índices de reciclaje.

