La estación de autobuses de Benidorm podría no terminar en manos de Enrique Ortiz

El partido socialista ha desvelado la existencia de un informe firmado por cuatro técnicos del departamento de Ingeniería que cuestionan la adjudicación de la estación de autobuses al empresario enrique Ortiz.

Los técnicos informan que se han modificado las condiciones del pliego de condiciones por el que sale a concurso el complejo y por ello no pueden garantizar que se produzca un servicio adecuado de la actividad.

Para el PSOE este informe es grave, pero para el gobierno local no lo es tanto al defender que existen otros informes favorables al proceso y que, hasta que no se debata en la mesa de contratación, este asunto no debería ser valorado políticamente.

Mientras estos trámites administrativos continúan su curso, el estado de la estación de autobuses de Benidorm sigue en un estado deficiente, dando una imagen pésima a los visitantes.