El Director General de Turismo propone la subida de la subvención estatal como solución al conflicto del IMSERSO

Según Herick Campos, en declaraciones realizadas hoy, viernes, en la Vila Joiosa, no tocar los precios del IMSERSO para que el consumidor no se resienta y no se vea perjudicado y evitar que los hoteleros desatiendan esa demanda por no poder llegar a ofrecer un buen servicio con los precios actuales es posible: "si no se quiere subir los precios a los usuarios -y líbreme de decir yo que deben subirse con todo lo que ha subido el coste de la vida para todos ellos-, hay otra solución", apunta el Director General: "basta con no tocar esos precios pero incrementar la parte subvencionada por el Estado al sector hotelero" ya que, como recuerda "una parte del precio se financia con lo que paga el usuario y otra con la subvención estatal"; y así, todos podrían ver satisfechas sus reivindicaciones.

El Director General de Turismo también ha negado hoy, para Onda Cero, siguiendo los pasos del Conseller Francesc Colomer, que Conselleria quiera aplicar la tasa turística. "No es el momento y conviene dejar la propuesta en un cajón", ha dicho Campos, que ha querido dejar al margen del proyecto de ley a la Conselleria, con la que, dice, "no se ha contado en el proyecto" ya que éste "ha venido de una proposición de unos partidos políticos a les Corts Valencianes en la que no se ha dialogado ni hablado con la Generalitat ni con Turisme Comunitat Valenciana".

Se alinea Campos con los ayuntamientos y los hoteleros y marca distancias con los socios de gobierno, Compromís y Podemos, que fueron los partidos que propusieron la tasa y alos que, sin nombrarlos, ha aludido Campos.