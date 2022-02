Dictan sobreseimiento provisional de la causa contra un edil de Benidorm por tráfico de influencia

La jueza del Juzgado de Instrucción nº1 de Benidorm ha dictado auto de sobreseimiento provisional de la causa por la que se investigaba al edil de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, dentro de una operación contra mafias rusas por blanqueo de dinero.

En declaraciones a Onda Cero, el abogado del edil, Francisco González, ha confirmado el sobreseimiento provisional de la causa y ha anunciado que estudia solicitar a la jueza el sobreseimiento libre o definitivo. “La jueza nos ha dado la razón en cuanto a que de lo que hay en las actuaciones ni hay delito ni hay prueba de las conductas que se le reprochan al sr. Martínez Sola” ha afirmado.

Sin embargo, la defensa del edil considera “insuficiente” el sobreseimiento provisional y valora la posibilidad de solicitar que se amplíe a sobreseimiento libre. Algo que de todas formas sucederá en el plazo de tres días si ninguna de las partes presenta recurso. “Creo que con lo que ha pasado el Sr. Martínez, cuando la propia jueza reconoce que se le ha detenido y tomado declaración por unos hechos que ni eran delito ni había pruebas, que no se dicte el sobreseimiento libre me parece insuficiente”, ha aseverado el letrado.

Asimismo, estima que el Ministerio Fiscal no presentará recurso y si lo hiciera la acusación particular “no nos da ningún miedo porque tenemos claro que no va a prosperar” indica González, toda vez que recuerda que “la instrucción está conclusa” por lo que no cabe aportar más pruebas o informes.

Asegura también que su defendido “está muy tranquilo y satisfecho con el resultado” puesto que a partir de ahora su situación procesal cambia radicalmente “de estar investigado a no estarlo”.

Martínez Sola fue detenido en 2020 en el marco de una operación contra mafias rusas por blanqueo de dinero a raíz de unas conversaciones telefónicas entre el edil y el ciudadano ruso Alexei Shirokov, uno de los principales detenidos.