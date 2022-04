Cristina Escoda: "Me presentaré a la alcaldía si me siento apoyada por los compañeros y los ciudadanos"

Cristina Escoda ha reconocido hoy, a preguntas de nuestra compañera Marta Llinares en Más de Uno Marina Baixa de Onda Cero, que "tengo toda la ilusión del mundo", ha dicho "y me presentaré para candidata a la alcaldía de Benidorm si la gestión funciona y me siento apoyada por mis compañeros y por los ciudadanos".

La nueva secretaria general del PSPV-PSOE de Benidorm, no obstante, matiza que, aunque no le falta predisposición, será "el proceso de primarias que abra su corporación local" lo que decida finalmente si habrá o no bicefalia en el PSOE.

Por otra parte, Escoda ha manifestado que desde el primer momento en que se confirmó que había ganado las elecciones "ella y su equipo están trabajando ya en el objetivo de recuperar la alcaldía de Benidorm para el PSOE", sea o no ella la candidata y ha asegurado también que entre el resto de candidatos y sus equipos han una buena sintonía y "todos están colaborando" en que se materialice ese objetivo.

Recuerden que Escoda se imponía, con el 42,5% de los votos, a sus compañeros de partido, Bernardo Mira y Daniel Luque en el proceso para elección de Secretario General y directiva celebradas en el PSOE de Benidorm el pasado domingo