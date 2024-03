Compromís alerta de que el PP pone en riesgo la construcción y mejora de centros educativos en la Marina Baixa

Compromís acusa al PP de poner en riesgo la construcción y mejora de centros educativos de poblaciones de la Marina Baixa y critica la lentitud en arrancar el proyecto del IES Pere María de Benidorm.

El diputado autonomico de Compromís, Gerard Fullana junto con el portavoz de Compromís Benidorm, Pere Beneyto, el secretario comarcal de la coalición, Pep Saval y regidores de la formación en la comarca, se concentraban a las puertas del IES Pere Maria de Orts de Benidorm para alertar de esos recortes que pueden afectar a centros de Benidorm, Benimantell, la Nucia, Finestrat y Villajoyosa. El lugar elegido no ha sido casual. Gerard Fullana ha explicado que "volem recordar que este centre educatiu reflecteix el modus operandi de la corrupta Ciegsa del PP. Els diners per a fer la reforma integral del centre ningú sap on van arribar. El cas és que al 2009 van arrancar les obres i al 2011 es van quedar paralitzades. Ja no se va saber res més del tema. A partir de 2015, quan el va reprendre la Conselleria dirigida per Compromís la situació era sagnant. Es va reprendre el projecte i la Conselleria de Compromís va determinar que s’havia de fer el centre de nou per totes les deficiències detectades en el projecte del PP. Al final es va poder impulsar la nova tramitació de la licitació de l’obra. Ara El PP arreplega els fruits de tota eixa gestió, que va començar fa molt de temps amb el difícil desbloqueig que va dur endavant Compromís".

Representantes de Compromís en Benidorm junto a su diputado autonómico | R.López

Entonaba el mea culpa pero apuntaba también que dejó el proyecto del instituto listo para ser licitado en octubre, pero a día de hoy nada se sabe, pese a la promesa del conseller popular de Educación de tenerla lista para final de 2023 o inicios de este año.

Tras conocer las acusaciones de Compromis el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, también se pronunciaba al efecto. El alcalde popular reprochaba al representante de la formación nacionalista presentarse a estas alturas en la ciudad, frente a un centro que está mucho más viejo de como estaba cuando Compromís entró en el gobierno de la Generalitat. Le reprochó no haber hecho nada en 8 años y pese a ello, haber incluso anunciado el inminente inicio de las obras en 2016, a través del grupo municipal que entonces existía en el Ayuntamiento, y que ahora ya no cuenta con representación.

Por otra parte, sobre la desestimación de proyectos del plan Edificant de Benidorm, el dirigente de Compromis ha afirmado que los ayuntamientos que han sido ágiles en el proceso, no han tenido problemas, y ese no ha sido el caso de Benidorm