Callosa d’en Sarrià completa la segunda fase de mejora del Camí d’Onaer y comenzará el asfaltado la próxima semana

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha finalizado la segunda fase de las obras de mejora del Camí d’Onaer, centrada en la sustitución parcial de la tubería de fundición de la red de abastecimiento de agua. La actuación permite avanzar en la renovación de la infraestructura y reducir el riesgo de posibles fugas.

La intervención continuará la próxima semana con el inicio de la tercera fase, que consistirá en la limpieza y el asfaltado de aproximadamente 1.100 metros de vial, equivalentes a unos 7.700 metros cuadrados. Los trabajos se desarrollarán desde la zona del tubo del IES hasta un punto situado más allá de la segunda entrada de la urbanización Almedia.

Según la previsión municipal, esta fase estará terminada durante la primera semana de noviembre, siempre que las condiciones de ejecución lo permitan.

Renovación de la red de agua y mejora del firme

La actuación en el Camí d’Onaer se está desarrollando por fases para avanzar en la mejora de la infraestructura hidráulica y completar posteriormente la renovación del pavimento. La sustitución parcial de la antigua tubería de fundición busca reducir la probabilidad de averías y las pérdidas de agua asociadas a posibles fugas.

Una vez finalizada esta intervención, el asfaltado permitirá recuperar el firme del tramo afectado por las obras y mejorar las condiciones de circulación en este vial.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha señalado que «estos trabajos forman parte de las actuaciones que estamos llevando a cabo de manera continuada para mantener y mejorar las infraestructuras municipales. La red de agua necesita un seguimiento constante y actuaciones de renovación allí donde son necesarias. En el Camí d’Onaer, estamos avanzando en esa línea y el siguiente paso será completar el asfaltado previsto».

Molina ha añadido que «el objetivo es que las obras se ejecuten dentro de los plazos previstos y que los vecinos puedan disponer de una infraestructura en mejores condiciones. Seguiremos trabajando en el mantenimiento de los servicios municipales, atendiendo las necesidades que se detecten y dando continuidad a las actuaciones programadas».

Con el inicio de esta tercera fase, el Ayuntamiento encara la recta final de los trabajos previstos en el Camí d’Onaer, con la primera semana de noviembre como horizonte para su conclusión.